الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

بحثت الإمارات اليوم سبل تعزيز التعاون فِيْ مجالات التجارة والاستثمار والابتكار مع بريطانيا.

خلال لقاء اليوم مع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكَمْ دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مع اللورد جيرالد إدغار جريمستون، وزير الدولة للاستثمار فِيْ وزارة التجارة بالمملكة المتحدة، التطور المطرد لـ وتم استعراض العلاقات الإماراتية البريطانية، فِيْ إطار حرص الجانبين على تطوير علاقات الشراكة والتعاون من خلال اكتشاف المزيد من الفرص التي تسهم فِيْ تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلَّى الأمام بما يخدم مصالح البلدين.

تواصل الازدهار

وأعرب الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عَنّْ فخر دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكتها المتنامية مع المملكة المتحدة، والتي تستمر فِيْ الازدهار وسط المتغيرات العالمية المحيطة، مما يؤكد قوة تلك الشراكة والروابط التاريخية القوية التي تقوم عليها بين البلدين. مشيرة إلَّى حرص دولة الإمارات على العمل الوثيق مع المملكة المتحدة لترسيخ مقومات التقدم والازدهار لشعوبها، والتعاون من أجل الإسهام بشكل إيجابي فِيْ إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية الراهنة، مع استمرار التوسع فِيْ تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى لندن فِيْ سبتمبر الماضي أعطت دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية، حيث شهد رئيس الوزراء البريطاني توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تغطية عدد من القطاعات الحيوية، فِيْما تم الاتفاق خلال الزيارة على أهمية تفعيل “الشراكة من أجل المستقبل” من خلال تبني ركيزتين أساسيتين خلق فرص للازدهار المستدام ومعالجة القضايا العالمية، مع الانطلاق من هذه الشراكة لإقامة جديدة. آليات لتعزيز التعاون فِيْ مجالات التجارة والاستثمار والابتكار، بالإضافة إلَّى تعميق التعاون فِيْ العديد من المجالات الرئيسية المتعلقة بالصناعة المستقبلية.

شريك تجاري استراتيجي

وتطرق اللقاء إلَّى التقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي، خاصة فِيْ مجال الاستثمار والتجارة، حيث تعتبر الإمارات ثالث شريك تجاري للمملكة المتحدة خارج أوروبا، وأكبر شريك تجاري لها فِيْ منطقة الشرق الأوسط، وأسرعها. الأسواق المتنامية للصادرات البريطانية. تعتبر السياحة من أهم مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تستقبل الإمارات نحو 1.5 مليون سائح من المملكة المتحدة سنوياً.