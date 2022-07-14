الإمارات وتركيا.. تعاون استراتيجي فِيْ الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة

تشهد العلاقات الإماراتية التركية تطوراً كبيراً فِيْ كافة المجالات، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء وتعزيز الشراكات الدولية.

يأتي ذلك فِيْ ضوء تعزيز دولة الإمارات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، والارتقاء بها إلَّى آفاق استراتيجية أوسع.

وتأكد ذلك من خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات إلَّى تركيا نهاية عام 2022، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلَّى الإمارات فِيْ فبراير الماضي، والتي أسفرت عَنّْ توقيع اتفاقيات قيمة. مليارات الدولارات للاستثمار فِيْ تركيا، بالإضافة إلَّى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة لتعزيز التعاون فِيْ مختلف المجالات التي تساهم فِيْ تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

المزايا والفرص التنافسية

قال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فِيْ حكومة الإمارات “تماشياً مع الإطلاق التطويري الجديد فِيْ دولة الإمارات من خلال مشروع” خمسون مشروعاً “الذي يضم العديد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، فإننا نشجع جميع رجال الأعمال والشركات. والمؤسسات من كلا البلدين للاستفادة من إمكانات جودة هذه الشراكة والفرص المتاحة والمزايا التنافسية فِيْ البلدين، من أجل تطوير العلاقات فِيْ مختلف المجالات، بما فِيْ ذلك قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة، بطريقة من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على أهداف النمو الاقتصادي المستدام “.

دعا الدكتور سلطان بن أحمد الجابر تستثمر الشركات التركية فِيْ القطاع الصناعي فِيْ الإمارات وتستفِيْد من فرص الاستثمار الصناعي فِيْ مجال البتروكيماويات والمعادن والأدوية والأغذية والمعدات الكهربائية والطبية والزراعة والطاقة النظيفة والدفاع والصناعات الفضائية، خاصة من خلال المنتجات التي تم طرحها للاستثمار محليًا فِيْ منتدى “اصنع فِيْ الإمارات” مؤخرًا، لأكثر من 300 منتج بقيمة 110 مليار درهم فِيْ 11 قطاعًا صناعيًا حيويًا.

وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة فِيْ مجال الطاقة التقليدية والنظيفة والبتروكيماويات والمعادن والصناعات الدفاعية والأدوية والمواد الغذائية.

يعكس التعاون مع الجانب التركي فِيْ قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أهمية مباشرة لتطوير ومضاعفة الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة، وتتطلع المؤسسات الإماراتية للاستثمار فِيْ تركيا فِيْ مجالات الطاقة وتطوير الغاز والطاقة المتجددة. والبنية التحتية والزراعة والغذاء والطب والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمصرفِيْة والاتصالات الرقمية.

علاقات مزدهرة

من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا متجذرة، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 50.4 مليار درهم، خلال عام 2022، محققة نموا قدره 54٪ مقارنة بعام 2022 وبزيادة 86٪ مقارنة بعام 2022.

تستحوذ تركيا على أكثر من 3٪ من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحتل المرتبة السابعة لأكبر شريك تجاري لها.

بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية فِيْ تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم نهاية عام 2022، فِيْما بلغت قيمة الاستثمارات التركية فِيْ الإمارات 1.1 مليار درهم نهاية عام 2022، وأعلنت الإمارات عَنّْ إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات. دولار للاستثمار فِيْ تركيا، وتوقيع 72 اتفاقية. الثنائية، وهِيْ دليل على التسارع الإيجابي فِيْ هذه العلاقات، وهُو تسارع يمكن الشعور بآثاره الإيجابية على مختلف المستويات.

كَمْا تم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء التركية، لتعزيز التعاون فِيْ المجالات العلمية وتبادل الخبرات فِيْ مجال الفضاء وصناعاته المختلفة.

من جهتها، أكدت سارة بنت يوسف الأميري أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد تطوراً نوعياً فِيْ كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين.

وأضافت أن توقيع مذكرة التفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء التركية يأتي فِيْ صميم جهُود دولة الإمارات لبناء جسور التعاون لاستكشاف الفضاء، حيث تتضمن الاتفاقية التعاون فِيْ مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء. وإجراء دراسات مشتركة حول الرحلات دون المدارية وأنظمة الأقمار الصناعية، مؤكدا أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي لتحقيق تطلعاتها الفضائية التي تعزز أثر ونتائج القطاع العلمي من خلال برامج التبادل المعرفِيْ، وبناء القدرات البحثية الوطنية، ودعم تطوير واعتماد التكنولوجيا فِيْ الصناعة.

وأضافت “نحن على ثقة من أن مثل هذه الشراكات ستحفز النمو الصناعي والفني والاقتصادي فِيْ البلدين الصديقين، وستساعد جهُودنا المشتركة فِيْ تعزيز مساهمة المنطقة فِيْ استكشاف الفضاء على نطاق أوسع لصالح البشرية”.