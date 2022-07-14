الإمارات وتركيا.. خطوة جديدة نحو الشراكة الاقتصادية الشاملة

اختتم وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة زيارة إلَّى تركيا.

وضم الوفد سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والرؤساء التنفِيْذيين لكبرى الشركات الإماراتية التي تمثلها. عدد من القطاعات الحيوية وذات الأولوية.

وتأتي هذه الزيارة استمرارا لجهُود البلدين لتعزيز التعاون والشراكة، وخلق مسارات جديدة وحيوية للتعاون والاستثمار، خاصة فِيْ قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع القوى الاقتصادية والصناعية المتمثلة فِيْ الإمارات العربية المتحدة وجمهُورية تركيا فِيْ المنطقة والعالم.

تضمنت الزيارة عدة لقاءات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا، وعدد من كبار المسؤولين فِيْ القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال فِيْ المجالات الصناعية والتجارية، وخاصة فِيْ مجال تطوير موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والغذاء. والطب والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمصرفِيْة والاتصالات الرقمية، بالإضافة إلَّى توقيع مذكرة تفاهم. بين وكالات الفضاء الإماراتية والتركية.

التقى سلطان بن أحمد الجابر والوفد المشارك مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك لبحث تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين. تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للعلاقات مع تركيا.

وأكد الجابر خلال المباحثات أن العلاقات الإماراتية التركية متينة وتشهد تطوراً كبيراً فِيْ كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء وتعزيز الشراكات الدولية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والارتقاء بها إلَّى آفاق استراتيجية أوسع.

وتأكد ذلك من خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة إلَّى تركيا نهاية عام 2022، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلَّى الإمارات فِيْ فبراير الماضي، والتي أسفرت عَنّْ توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات. من الدولارات للاستثمار فِيْ تركيا، بالإضافة إلَّى عدد كبير من الاتفاقيات. ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون فِيْ مختلف المجالات التي تساهم فِيْ تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال الجابر تماشيا مع الانطلاقة التنموية الجديدة فِيْ دولة الإمارات من خلال “خمسون مشروعا” التي تضم العديد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، نشجع جميع رجال الأعمال والشركات والمؤسسات من كلا البلدين على الاستفادة من الإمكانات النوعية لهذه الشراكة و الفرص والمزايا التنافسية المتاحة فِيْ كلا البلدين، بهدف تطوير العلاقات فِيْ مختلف المجالات، بما فِيْ ذلك قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أهداف النمو الاقتصادي المستدام.

ودعا الشركات التركية إلَّى الاستثمار فِيْ القطاع الصناعي فِيْ الإمارات والاستفادة من فرص الاستثمار الصناعي فِيْ مجال البتروكيماويات والمعادن والأدوية والأغذية والمعدات الكهربائية والطبية والزراعة والطاقة النظيفة والدفاع وصناعات الطيران، خاصة من خلال المنتجات التي تم طرحها للاستثمار محلياً فِيْ “اصنع فِيْ ملتقى الإمارات” مؤخراً، لأكثر من 300 منتج بقيمة 110 مليار درهم فِيْ 11 قطاعاً صناعياً حيوياً.

وأضاف الإمارات من الدول الرائدة فِيْ مجال الطاقة التقليدية والنظيفة والبتروكيماويات والمعادن والصناعات الدفاعية والأدوية والمواد الغذائية.

يعكس التعاون مع الجانب التركي فِيْ مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أهمية مباشرة لتطوير ومضاعفة الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة، وتتطلع المؤسسات الإماراتية للاستثمار فِيْ تركيا فِيْ مجالات الطاقة وتطوير الغاز والطاقة المتجددة. والبنية التحتية والزراعة والغذاء والطب والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمصرفِيْة والاتصالات الرقمية

من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن النمو الذي تشهده العلاقات الإماراتية التركية يترجم توجهات القيادة الرشيدة للدولة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية فِيْ مختلف أنحاء العالم. وتحديدا فِيْ هذا السياق توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية استراتيجية شاملة مع عدد من الدول الصديقة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار معها.

وأشار إلَّى العمل على مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا، والتي ستوفر فرصًا نوعية لتعزيز التجارة الثنائية وحركة الاستثمارات بين البلدين، على غرار اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الدولة مع الدول الأخرى.

وأشار إلَّى أن الزيارة تسرع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع الجانب التركي، فِيْ ظل الزخم والنمو المستمر فِيْ العلاقات الإماراتية التركية والشراكة البناءة التي تحقق المصالح المشتركة، وتعزز التنسيق، وتضاعف حجم التجارة غير النفطية بين البلدين. تحفز الدولتان الاستثمارات المتبادلة وترفع العلاقات الاقتصادية إلَّى مستوى أكثر شمولية.

حجم التجارة غير النفطية بين البلدين

وأشار الزيودي إلَّى أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا متجذرة، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 50.4 مليار درهم، خلال عام 2022، محققة نمواً بنسبة 54٪ مقارنة بعام 2022، و بنسبة 86٪ مقارنة بعام 2022، فِيْ حين أن تركيا لديها أكثر من ذلك، فهِيْ تشكل 3٪ من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وتحتل المرتبة السابعة لأكبر شريك تجاري لها.

بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية فِيْ تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم نهاية عام 2022، فِيْما بلغت قيمة الاستثمارات التركية فِيْ الإمارات 1.1 مليار درهم نهاية عام 2022، وأعلنت الإمارات عَنّْ إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات. دولار للاستثمار فِيْ تركيا، وتوقيع 72 اتفاقية ثنائية. ، دليل على التسارع الإيجابي فِيْ هذه العلاقات، وهُو تسارع ستظهر آثاره الإيجابية على مستويات مختلفة.

وعلى هامش الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء التركية لتعزيز التعاون فِيْ المجالات العلمية وتبادل الخبرات فِيْ مجال الفضاء وصناعاته المختلفة.

العلاقات الإماراتية التركية

من جهتها، أكدت سارة بنت يوسف الأميري أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد تطوراً نوعياً فِيْ كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين.

وأضافت إن توقيع مذكرة التفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء التركية يأتي فِيْ صميم جهُود الإمارات لبناء جسور التعاون لاستكشاف الفضاء، حيث تتضمن الاتفاقية التعاون فِيْ مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء. وإجراء دراسات مشتركة حول الرحلات دون المدارية وأنظمة الأقمار الصناعية.

وأكدت أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي لتحقيق تطلعاتها الفضائية التي تعزز أثر ونتائج القطاع العلمي من خلال برامج التبادل المعرفِيْ، وبناء القدرات البحثية الوطنية، ودعم تطوير واعتماد التكنولوجيا فِيْ الصناعة.

وأضافت “نحن على ثقة من أن مثل هذه الشراكات ستحفز النمو الصناعي والفني والاقتصادي فِيْ البلدين الصديقين، وستساعد جهُودنا المشتركة فِيْ تعزيز مساهمة المنطقة فِيْ استكشاف الفضاء على نطاق أوسع لصالح البشرية”.

واختتمت بهذه المناسبة أتمنى التوفِيْق للجمهُورية التركية فِيْ رحلتها إلَّى القمر العام المقبل، حيث أن هذه الجهُود الإقليمية تزيد من حجم مساهمة منطقتنا فِيْ جهُود استكشاف الفضاء. – “اصنع فِيْ الإمارات” و “استثمر فِيْ تركيا”.

ورشة عمل

وعقد الجانبان خلال هذه الزيارة، ورشة عمل مشتركة للجانبين الإماراتي والتركي، بحضور وزيري الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فِيْ البلدين، بالإضافة إلَّى الوفد الإماراتي، وعدد من المسؤولين الأتراك الذين تناولوا مع طرق الاستثمار فِيْ الإمارات وتركيا، والمزايا التي تقدمها كل دولة للمستثمرين.

وقدم الوفد الإماراتي شرحاً مفصلاً عَنّْ مزايا الاستثمار الصناعي فِيْ الإمارات من خلال مبادرة “اصنع فِيْ الإمارات”، والإمكانيات التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين، والحلول التمويلية، وخيارات الطاقة، والبيئة الجاذبة للصناعات المتقدمة، والتشريعات. التي تسهل الاستثمارات.

وعرض الوفد الإماراتي أبرز المنتجات الصناعية وقطاعات الاستثمار فِيْ المرحلة الأولى والتي تضمنت أكثر من 300 منتج بقيمة 110 مليارات درهم فِيْ 11 قطاعا، منها قطاعات المعادن والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية والبلاستيك والآلات والمعدات والصناعات الدفاعية. والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمعدات الطبية والاتصالات والتكنولوجيا الزراعية.

كَمْا قدم الجانب التركي شرحاً مفصلاً عَنّْ فرص ومزايا الاستثمار فِيْ تركيا من خلال مبادرة “استثمر فِيْ تركيا”، حيث تم تقديم عرض حول الفرص والمزايا التي توفرها تركيا للمستثمرين فِيْ جميع القطاعات، وخطط تركيا لجذبها. المزيد من الاستثمارات، فِيْ القطاع الصناعي، والقطاعات الأخرى اقتصاديًا.

وضم الوفد الإماراتي عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنصور الملا الرئيس التنفِيْذي لشركة EDGE وسالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفِيْذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل. شركة (مصدر) ومحمد سيف العرياني. – الرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك العالمية، سامية بوعزة، الرئيس التنفِيْذي لشركة Multiplay، وعبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد سعيد النيادي، القائم بأعمال سفارة الإمارات فِيْ تركيا. منصور المنصوري، الرئيس التنفِيْذي للعمليات فِيْ G42.