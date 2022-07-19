الإمارات وجهة أولى لحل أزمات الطاقة العالمية.. مؤشرات ثقة دولية

لم يكن من قبيل المصادفة أن العديد من الدول حول العالم لجأت مؤخرًا إلَّى دولة الإمارات العربية المتحدة لحل الأزمات المتعلقة بقطاع الطاقة.

لكنها إحدى تراكَمْات نجاح الإمارات فِيْ التعامل مع الملف على مستوى عالمي.

على الرغم من أن الإمارات ليست أكبر منتج للنفط الخام فِيْ العالم، أو حتى الغاز الطبيعي، إلا أن إدارتها لملف الإنتاج والتوريدات، وأنظمة الدفع المتطورة الخاصة بها، أعطتها ريادة عالمية فِيْ إبرام العقود العالمية فِيْ هذا القطاع.

على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، تمارس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) مهامها، فِيْ وقت نجحت الدولة فِيْ خلق مزيج من الطاقة، قد لا يتوفر فِيْ معظم دول العالم، من خلال 6 مصادر لتوفِيْر الطاقة.

أزمة أوروبا الشرقية

وأبلغت ثلاثة مصادر مقربة من رويترز يوم الاثنين رويترز أن روسيا تسعى للحصول على مدفوعات بالدرهم الإماراتي مقابل صادرات نفطية لبعض العملاء الهنود، فِيْ وقت تبتعد فِيْه موسكو عَنّْ الدولار لتحمي نفسها من آثار العقوبات الغربية.

وتعرضت روسيا لسلسلة من العقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بسبب حرب أوكرانيا فِيْ أواخر فبراير، والتي وصفتها بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

أظهرت فاتورة أن مقابل إمداد مصفاة نفط واحدة تم حسابه بالدولار وأن الدفع كان مطلوبًا بالدرهم الإماراتي ؛ تضخ شركة روسنفت العملاقة للنفط الحكومية الروسية النفط الخام من خلال شركات تجارية من بينها إيفرست إنرجي وكورال إنرجي إلَّى الهند، التي تعد الآن ثاني أكبر مشتر للنفط بعد الصين.

ولدى الإمارات أنشطة تجارية قوية مع الهند وروسيا، حيث وجدت الأخيرة بعملة الدرهم طريقة لإدارة ملف العقوبات الغربية، لتلبية الطلب على النفط، خاصة من الدول الآسيوية.

كَمْا تمتلك الإمارات أنظمة دفع إلكترونية ورقمية، ونظام مقاصة عالمي مع مصرف الإمارات المركزي، ما يجعلها قادرة بسهُولة على قيادة مليارات الدراهم من المعاملات التجارية، دون التأثير سلباً على العملة.

وقالت المصادر لرويترز إن شركتين هنديتين على الأقل سددتا بالفعل بعض المدفوعات بالدرهم مضيفة أن المزيد من هذه المدفوعات ستتم فِيْ الأيام المقبلة.

تتنفس فرنسا الصعداء

فِيْ إشارة إلَّى الدور القوي للإمارات فِيْ صناعة الطاقة العالمية، وقعت الإمارات وفرنسا يوم الاثنين حزمة من الاتفاقيات فِيْ قطاع الطاقة من شأنها أن تعيد صناعة الطاقة فِيْ الدولة الأوروبية.

وشهدت صناعة الطاقة فِيْ فرنسا حالة من عدم اليقين كبيرة، بعد العقوبات التي فرضها الغرب على النفط الروسي، وسط محاولات مستمرة لفك الارتباط بالغاز الطبيعي أيضًا.

تعد فرنسا مستهلكًا كبيرًا للنفط بأكثر من مليون برميل من النفط الخام يوميًا، وبدأت فِيْ البحث عَنّْ مصادر بديلة لمصادر الطاقة الروسية، بسبب الحرب الأخيرة ضد أوكرانيا.

أثبتت الإمارات واتفاقها مع فرنسا أهميتها فِيْ استقرار صناعة الطاقة العالمية، من خلال توفِيْر إمدادات موثوقة من النفط الخام، ومساعدة فرنسا فِيْ الحصول على الطاقة الكهربائية من خلال المصادر المتجددة.

تركز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على تعزيز أمن الطاقة وتوفِيْر طاقة ميسورة التكلفة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلَّى تعزيز العمل المناخي الفعال استعدادًا للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) الذي سيعقد فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. فِيْ عام 2023.

وتستند اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلَّى العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين الإمارات وفرنسا، وتبني على مكانة الإمارات العربية المتحدة الرائدة عالمياً كَمْورد مسؤول وموثوق للطاقة.

تمتلك البلاد سادس أكبر احتياطي نفطي فِيْ العالم وهِيْ ملتزمة بالمساهمة فِيْ ضمان أمن الطاقة العالمي، من خلال مزيج من الصادرات التقليدية والمتجددة.

تعمل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة المصنفة كواحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة حول العالم، ومنصات أخرى تنشط باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار أمريكي فِيْ مشاريع لإنتاج طاقة نظيفة فِيْ ستة القارات، بما فِيْ ذلك 27 دولة جزرية أكثر عرضة لآثار تغير المناخ. المناخ.

الإمارات و “أوبك +”

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأهمية دور الإمارات فِيْ نجاح أمن الطاقة من خلال تحالف “أوبك +”، حيث نجحت الدولة منذ عام 2017 فِيْ تعزيز الثقة فِيْ التحالف.

كان أبرز دور للدولة فِيْ التحالف هُو التزامها الكبير الذي تجاوز 120٪ فِيْ بعض الفترات باتفاق خفض الإنتاج، والذي جاء على حساب دخلها من إنتاج النفط، مما يضع مصلحة التحالف والعالمية. السوق قبل مصلحتها الخاصة.

كَمْا كان لدولة الإمارات دور متوازن فِيْ تحالف “أوبك +” من خلال تقريب وجهات نظر الأعضاء الـ 23 خلال عمر التحالف البالغ 6 سنوات.