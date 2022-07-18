الإمارات وفرنسا.. اتفاقيات استراتيجية واستثمارات صاعدة

شهدت العلاقات بين الإمارات وفرنسا تطوراً ملحوظاً فِيْ السنوات الأخيرة، حيث تتمتع باريس بعلاقات اقتصادية وسياسية قوية مع أبوظبي.

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، زيارة دولة إلَّى فرنسا، وهِيْ أول زيارة رسمية له خارج المنطقة منذ توليه منصبه فِيْ مايو الماضي.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويبحث العمل المشترك فِيْ مجالات “طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة” والجهُود المبذولة لتعزيز المنطقة على الصعيد الإقليمي. الأمن والاستقرار.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا فِيْ السنوات الأخيرة، حيث تتمتع باريس بعلاقات اقتصادية وسياسية قوية مع أبوظبي، وأقام ماكرون علاقة جيدة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان.

وقع البلدان سلسلة من الصفقات الكبرى العام الماضي، بما فِيْ ذلك صفقة أسلحة بقيمة 19 مليار دولار، خلال زيارة ماكرون للإمارات. فاز عملاقا الطاقة الفرنسيان توتال إنجي وإنجي بصفقات بمليارات اليورو.

وفِيْ العام الماضي، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإمارات والسعودية وقطر، مما أدى إلَّى الإعلان عَنّْ عدد من العقود مع شركات فرنسية مع الإمارات.

وفِيْما يلي ملخص لأبرز الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفرنسي والإماراتي

مذكرة تفاهم بين مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية.

– مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وبي بي اي فرنسا.

– مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والمالية بفرنسا.

اتفاقية تعاون بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” و “توتال إنرجي”.

عقد بين شركتي بروج وتكنيب لبناء وحدة تكسير الإيثان على المستوى الدولي لتوسيع مشروع بروج 4.

– مذكرة تفاهم بين “مصدر” و “انجي” بشأن تحالف استراتيجي.

– اتفاقية لشراء الطائرات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بين وزارة الدفاع الإماراتية وشركة داسو للطيران.

اتفاقية توريد معدات أسلحة رافال بين وزارة الدفاع الإماراتية وشركة MBDA.

اتفاقية لشراء طائرات هليكوبتر H225M والخدمات ذات الصلة بين وزارة الدفاع الإماراتية وشركة Airbus Helicopters.

مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

– تعديل الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهُورية الفرنسية بشأن متحف اللوفر أبوظبي بتاريخ 6 مارس 2007.

– “خطاب نوايا” بشأن التعاون فِيْ مجال استكشاف القمر بين “مركز محمد بن راشد للفضاء” و “المركز الوطني لدراسات الفضاء” فِيْ فرنسا.

مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة كاتريست دو فرانس فِيْ مجال الطاقة النووية.

تدفقات الاستثمار

وبحسب بيانات حكومية، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلَّى فرنسا نحو 172.9 مليون دولار بين عامي 2016 و 2022، فِيْما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الفرنسي إلَّى الإمارات نحو 3.123 مليار دولار بين عامي 2016 و 2022.

تعد قطاعات الطاقة المتجددة والفحم والنفط والغاز والمنتجات الاستهلاكية والمنسوجات والنقل والتخزين من بين أهم قطاعات الاستثمار فِيْ فرنسا.

بلغ عدد الشركات الفرنسية المستثمرة فِيْ الإمارات 207 شركة حتى عام 2022، فِيْما بلغ إجمالي عدد الشركات الإماراتية التي استثمرت فِيْ فرنسا 21 شركة.

فِيْ عام 2022، خلال الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي السنوي، وافق البلدان على خارطة الطريق للعقد الحالي 2022-2030 من خلال تحديد تطلعات ومبادرات مشتركة، لا سيما فِيْ القطاعات الرئيسية للتعاون الثنائي، مثل (الاقتصاد والتجارة والاستثمار، النفط والغاز والطاقة النووية والمتجددة والتعليم والثقافة والصحة والفضاء). و الامن).