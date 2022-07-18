الإمارات وفرنسا.. استثمارات ناجحة وشراكة تجارية مثمرة

ترتبط الإمارات العربية المتحدة وفرنسا بشراكة اقتصادية مثمرة تتجسد فِيْ معدلات النمو المستمرة للتبادلات التجارية بين البلدين.

تؤكد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى جمهُورية فرنسا، متانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتدفعها إلَّى آفاق أوسع، بما يعزز مسارات التعاون الثاني فِيْ مختلف المجالات والقطاعات، يخدم أهدافهم التنموية الحالية والمستقبلية ويحقق المزيد من الإنجازات.

نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا خلال العشر سنوات الماضية من “2012-2022” بنسبة 8٪ بعد أن ارتفع من 23.2 مليار درهم عام 2012 إلَّى أكثر من 25.2 مليار درهم بنهاية عام 2022.، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أظهرت نموا فِيْ التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بنسبة 28٪ مقارنة بعام 2022، الذي بلغ خلاله نحو 19.7 مليار درهم.

تعزز اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الإمارات وفرنسا آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتفتح مجالات تعاون جديدة تخدم مصالحهما المشتركة.

ويلتزم البلدان بتعزيز فرص الاستثمار والتجارة فِيْ القطاعات ذات الاهتمام المشترك فِيْ إطار حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية الضخمة التي تم توقيعها سابقًا خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لدولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ ديسمبر 2022، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 15 مليار يورو.

أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عَنّْ 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، وقعها الجانبان، فِيْ معرض إكسبو 2022 دبي، على النحو التالي

مذكرة تفاهم بين مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية.

مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وبي بي أي فرنسا.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

اتفاقية تعاون بين “أدنوك” و “توتال إنرجي”.

عقد بين شركتي بروج وتكنيب لبناء وحدة تكسير إيثان من الطراز العالمي لتوسيع مشروع بروج 4.

مذكرة تفاهم بين “مصدر” و “إنجي” حول تحالف استراتيجي.

اتفاقية لشراء الطائرات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بين وزارة الدفاع الإماراتية وشركة داسو للطيران.

اتفاقية توريد معدات أسلحة رافال بين وزارة الدفاع الإماراتية وشركة MBDA.

اتفاقية شراء طائرات هليكوبتر من طراز H225M والخدمات ذات الصلة بين وزارة الدفاع الإماراتية وشركة إيرباص هليكوبتر.

مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

تعديل الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الإمارات وفرنسا بشأن متحف اللوفر أبوظبي والموقعة فِيْ 6 مارس 2007.

“خطاب نوايا” بشأن التعاون فِيْ مجال استكشاف القمر بين “مركز محمد بن راشد للفضاء” و “المركز الوطني لدراسات الفضاء” فِيْ فرنسا.

مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة “كاستيريا دي فرانس” فِيْ مجال الطاقة النووية.

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا خلال العقد الماضي أكثر من 256.15 مليار درهم، وزنها 8.28 مليون طن، موزعة على الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلَّى جمهُورية فرنسا، بأكثر من 5.16 مليار. درهم، يزن 957.83 ألف طن، وإعادة التصدير بأكثر من 22 مليار درهم، بوزن 198.22 ألف. طن، فِيْما بلغت قيمة واردات البلاد من فرنسا 228.9 مليار درهم، ووزنها 7.12 مليون طن.

وشدد الجانبان على أهمية مبادرة صندوق الثروة السيادية “كوكب واحد” الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ أكتوبر 2022، إضافة إلَّى تنظيم حدث الطاقة الإماراتي الفرنسي الذي سينطلق يومي السابع والثامن من نوفمبر 2022. .