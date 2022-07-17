الإمارات وفرنسا.. الطاقة والصناعة يعززان آفاق الشراكة الاستراتيجية

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات وثيقة مع فرنسا على المستوى التجاري والاستثماري، بينما تمثل فرص التعاون بين البلدين فِيْ قطاعي الطاقة والصناعة آفاقًا استراتيجية كبرى.

وفِيْ ديسمبر من العام الماضي، أبرم البلدان 13 اتفاقية دفعة واحدة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلَّى الإمارات.

واحتلت الطاقة والصناعة والاستثمار الجزء الأكبر من هذه الاتفاقيات، وبدا أنها ستكون القطاعات الرائدة فِيْ تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا.

بالنظر إلَّى 13 اتفاقية، سنجد أنها معَنّْية بشكل خاص بقطاعات النفط والطاقة المتجددة والطاقة النووية والصناعة والاستثمار والتكنولوجيا والفضاء والسياحة.

وشملت تلك الاتفاقيات

1- مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية والتعافِيْ الفرنسية، وقعها خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفِيْذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار، وبرونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

2- مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة بي بي آي فرانس، وقعها خلدون خليفة المبارك ونيكو لا دوفورك الرئيس التنفِيْذي لشركة بي بي آي الفرنسية.

3- مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والمالية بفرنسا .. وقعها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبرونو لومير الفرنسي. وزير الاقتصاد والمالية.

13 اتفاقية بين الإمارات وفرنسا ضمن إكسبو 2022 دبي … آفاق مشرقة

4- وقع اتفاقية تعاون بين أدنوك وشركة توتال إنرجي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفِيْذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة شركاتها العضو المنتدب لشركة “أدنوك”. .. ومن الجانب الفرنسي باتريك بوياني الرئيس المدير التنفِيْذي لشركة Total Energy.

5- عقد بين بروج وتكنيب لبناء وحدة تكسير الايثان من الطراز العالمي لتوسيع مشروع بروج 4 .. وقع من قبل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفِيْذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية. شركة “أدنوك” ومجموعة شركاتها العضو المنتدب لشركة أدنوك وأرنو بيتون الرئيس التنفِيْذي لشركة تكنيب.

6- مذكرة تفاهم بين “مصدر” و “إنجي” بشأن تحالف استراتيجي .. وقعها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة شركة مصدر. وكاثرين ماكجريجور، الرئيس التنفِيْذي لشركة إنجي.

7- اتفاقية لشراء الطائرات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بين وزارة الدفاع الإماراتية وشركة داسو للطيران. وقع الاتفاقية طارق الحوسني، الرئيس التنفِيْذي لمجلس توازن الاقتصادي، وإريك ترابر، الرئيس التنفِيْذي لشركة داسو للطيران.

8 – اتفاقية توريد معدات أسلحة رافال بين وزارة الدفاع الإماراتية وشركة MBDA، وقعها طارق الحوسني، الرئيس التنفِيْذي لمجلس توازن الاقتصادي، وإريك بيرينجر، الرئيس التنفِيْذي لشركة MBDA.

9- اتفاقية شراء طائرات هليكوبتر من طراز H225M وخدمات مرتبطة بها بين وزارة الدفاع الإماراتية وشركة “إيرباص هليكوبتر” .. وقعها طارق الحوسني وبرونو إيفن الرئيس التنفِيْذي لشركة إيرباص هليكوبتر.

10- مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية .. وقعها محمد حسن السويدي الرئيس التنفِيْذي لشركة أبوظبي القابضة، وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

11 – تعديل الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهُورية الفرنسية بشأن متحف اللوفر أبوظبي، والموقعة فِيْ 6 مارس 2007 .. ووقعها محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. أبوظبي، عضو المجلس التنفِيْذي، وروزلين باشيلوت وزيرة الثقافة الفرنسية.

12 – “خطاب نوايا” بشأن التعاون فِيْ مجال استكشاف القمر بين “مركز محمد بن راشد للفضاء” والمركز الوطني لدراسات الفضاء فِيْ فرنسا، موقع من المهندس سالم حميد المري مدير عام مساحة محمد بن راشد. سنتر وفِيْليب بابتيست رئيس المركز الوطني الفرنسي.

13 – مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة كهرباء فرنسا فِيْ مجال الطاقة النووية وقعها محمد إبراهِيْم الحمادي الرئيس التنفِيْذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وجون برنارد ليفِيْ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. شركة فرنسية.

المزيد من الزخم

تضيف هذه الاتفاقيات مزيدًا من الزخم للعلاقات بين الإمارات وفرنسا، خاصة على المستوى التجاري الذي شهد نموًا هائلاً بين البلدين فِيْ الـ 11 عامًا الماضية حتى عام 2022، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية 293.8 مليار درهم، وفقًا لوزارة الاقتصاد الإماراتية.

وقفز حجم التجارة الخارجية بين البلدين إلَّى 24.970 مليار درهم عام 2022 مقابل 14.291 مليار درهم عام 2010 بنسبة نمو 75٪ فِيْ 11 عاما.

وعلى صعيد الاستثمارات، تبلغ قيمة الاستثمار الفرنسي فِيْ الإمارات 17.824 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة الاستثمار الإماراتي المباشر فِيْ فرنسا 6.132 مليار درهم.

تستهدف الاستثمارات الفرنسية فِيْ الإمارات الطاقة والأنشطة المالية وتجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والتعدين والبناء والاتصالات والخدمات.

بينما تركز الاستثمارات الإماراتية فِيْ فرنسا على صناعة السفن والطائرات والأغذية وتشغيل وتطوير المناطق الصناعية والاقتصادية والقطاع المالي والمصرفِيْ.