الإمارات وفرنسا تدشنان مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية

– زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى فرنسا. محطة تاريخية فِيْ مجرى العلاقات بين البلدين.

وسيكون له أثر إيجابي كبير فِيْ نقل الشراكة بين البلدين إلَّى مستوى استراتيجي غير مسبوق. كَمْا سيعطي دفعة جديدة ومتميزة لتنمية وتعزيز زخم علاقات التعاون فِيْ كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، فِيْ مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات “وام”. تفتح زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة إلَّى فرنسا آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وستسفر عَنّْ تنمية الاستثمارات المتبادلة فِيْ القطاعات الرئيسية للتعاون بينهما، وهِيْ التجارة والاستثمار والنفط والغاز والهِيْدروجين المحايد للكربون والطاقة النووية والمتجددة وحلول لمواجهة تغير المناخ والاستخبارات. الصناعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية وحقوق الملكية الفكرية والفضاء والأمن السيبراني وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الزيودي أن مستويات التجارة الثنائية تستمر فِيْ النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة فِيْ ضوء تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من مختلف المكونات والفرص فِيْ مختلف القطاعات التجارية فِيْ البلدين. وبلغت الإمارات وفرنسا خلال عام 2022 نحو 25 مليار درهم محققة نموا بنسبة 25.9٪ مقارنة بعام 2022 الذي سجل خلاله التبادل التجاري 19.8 مليار درهم.

وأشار إلَّى أن الشركات الإماراتية المستثمرة فِيْ فرنسا حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية بفضل توجيهات البلدين التي تؤكد على تشجيع وتنويع الاستثمارات المتبادلة بينهما وتوفِيْر كل الفرص والإمكانيات التي من شأنها تحفِيْزها. البيئة الاستثمارية والتجارية التي ساهمت فِيْ توسيع قاعدة الشركات الإماراتية فِيْ السوق الفرنسية وأبرزها موانئ دبي. عالميًا، بنك أبوظبي الأول، جهاز أبوظبي للاستثمار، الاتحاد للطيران، طيران الإمارات، بنك دبي الإسلامي ومبادلة للتنمية. تعمل أكثر من 600 شركة فرنسية فِيْ سوق الإمارات العربية المتحدة.

وبشأن أهم قطاعات التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال الزيودي، إن الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات وفرنسا ترتكز على قطاعات حيوية ذات اهتمام مشترك للبلدين بما يخدم مصالحهما الثنائية. تتماشى غالبية الاستثمارات الفرنسية مع توجيهات الإمارات للاستثمار فِيْ القطاعات الاقتصادية الجديدة، مما يعزز جهُودها للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد.

وتابع من ناحية أخرى، تضمنت الاستثمارات الإماراتية فِيْ فرنسا مجموعة متنوعة من القطاعات أبرزها صناعة الطائرات فِيْ المجالات المدنية والعسكرية والعقارية والسياحة وتجارة الأسماك والمأكولات البحرية وصناعة البلاط والسيراميك. ثلاث اتفاقيات استثمار مع فرنسا بشأن حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والخدمات “. هُواء”.

وحول الآفاق المستقبلية للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقال الزيودي إنه من المؤكد أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيشهد قفزات نوعية بدعم ورعاية قيادتي البلدين خلال المرحلة المقبلة، وسيساهم بشكل مباشر فِيْ الارتقاء بحجم العلاقات التجارية، وسيساهم بشكل مباشر فِيْ رفع مستوى العلاقات التجارية. تؤدي إلَّى إبرام اتفاقيات ومبادرات اقتصادية مشتركة جديدة من شأنها أن تدعم أجندة التنمية فِيْ كلا البلدين وتحفز الاستثمارات المباشرة. تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى توسيع وتنويع قاعدتها الاستثمارية والاستفادة من مكانة فرنسا كواحدة من أهم الأسواق الإستراتيجية فِيْ أوروبا.

وأضاف فِيْ الوقت نفسه أن قطاع الأعمال فِيْ فرنسا سيستفِيْد بشكل كبير من موقع الإمارات الاقتصادي وموقعها الاستراتيجي فِيْ المنطقة، حيث ستصل تجارتها إلَّى دول آسيا وأفريقيا، مما سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين رجال الأعمال. فِيْ البلدين وسيخلق فرصًا أوسع للاستثمار والتجارة بين الإمارات وفرنسا.

وقال إن جميع فرق العمل فِيْ الإمارات ستعمل وفق خارطة الطريق التي رسمتها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة إلَّى فرنسا، وترجمة هذا التعاون الاستراتيجي بين البلدين إلَّى شراكات مستدامة تساهم فِيْ دفع عجلة التقدم. تنمية البلدين الصديقين على المدى الطويل وتعزيز مرونة البلدين. تواجه اقتصاداتها تحديات وتخلق المزيد من فرص العمل والتعاون والشراكة على مستوى القطاعين العام والخاص.

من جهته، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، إن زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان لفرنسا تدشن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين.

وأشار فِيْ تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلَّى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهُورية فرنسا الصديقة فِيْ مختلف المجالات، حتى أصبحت نموذجا لبناء العلاقات الدولية، لافتا إلَّى البلدين. “جهُود جبارة خلال السنوات الماضية لتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين”. .

وأكد أن الإمارات وفرنسا تربطهما صداقة طويلة الأمد وتعاون استراتيجي يشمل العديد من الجوانب الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية والثقافِيْة والتعليمية والقانونية والسياحية والطبية، بالإضافة إلَّى التعاون فِيْ مجالات الطاقة المستقبلية والمناخ. التغيير والتكنولوجيا المتقدمة والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وذكر أن الشراكة بين البلدين الصديقين أسفرت عَنّْ العديد من الإنجازات النوعية فِيْ مختلف القطاعات، مع الاستمرار فِيْ تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين فِيْ جميع المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويفِيْد شعبيهما. .

وأشار إلَّى التزام وزارة المالية بمواصلة تعزيز وتقوية مجالات التعاون المالي والاقتصادي مع فرنسا، باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات، فِيْ إطار جهُود الوزارة لتعزيز شبكة العلاقات الإماراتية. مع مختلف دول العالم.

وأشار إلَّى أن الإمارات وفرنسا وقعتا فِيْ يوليو 1989 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وصادقت عليها بالمرسوم الاتحادي رقم / 35 / لسنة 1992.