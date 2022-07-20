الإمارات وفرنسا توقّعان اتفاقية لتعزيز فوائد العمل المناخي

وقع مكتب المبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ مذكرة تفاهم مع حكومة فرنسا لتعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للعمل المناخي.

تهدف مذكرة التفاهم إلَّى إثارة الطموحات بشأن تنفِيْذ اتفاق باريس، بالإضافة إلَّى دعم الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. 2023، فِيْ إكسبو سيتي دبي.

تم التوقيع على الاتفاقية خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات للجمهُورية الفرنسية، التي اختتمها أمس الثلاثاء، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين الصديقين.

حضر مراسم التوقيع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهِيْان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وكاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وقع الاتفاقية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون تغير المناخ، وأغنيس بانييه روناتشي وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر “تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص دولة الإمارات، بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف (كوب 28) 2023، على التعاون والعمل عَنّْ كثب مع فرنسا، التي لديها خبرة كبيرة فِيْ العمل المناخي لضمان ترجمة التعهدات. لتحقيق نتائج عملية ملموسة تعود بالنفع على جميع البلدان والمجتمعات .. تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أن العمل المناخي الفعال هُو عامل تمكين رئيسي لبناء نموذج نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات يركز على تحقيق الاستدامة ويساهم فِيْ خلق فرص عمل وقطاعات ومهارات جديدة تحافظ على مواكبة للمستقبل “.

وأضاف “تساهم هذه الشراكة فِيْ دفع عجلة العمل المناخي الفعال ورفع الطموحات لتسريع تنفِيْذ اتفاقية باريس. لأكثر من 15 عامًا، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل المناخي فِيْ صميم استراتيجيتها للنمو الاقتصادي والتنويع، وقد ساهمت فِيْ تقديم حلول مبتكرة وعملية لواحد من أكبر التحديات التي تواجه العالم.التزام صارم بالعمل المناخي، حيث كانت أول دولة فِيْ المنطقة توقع وتصدق على اتفاقية باريس، وكذلك الدولة الأولى فِيْ المنطقة للالتزام بخفض الانبعاثات فِيْ جميع القطاعات الاقتصادية “.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون البلدان فِيْ التحضير لمؤتمر الأطراف (COP28)، بما فِيْ ذلك جوانب التخطيط المسبق للمفاوضات والجوانب التنظيمية واللوجستية، وتعزيز كفاءة الطاقة وتسريع انتشار توليد الطاقة المتجددة وحلول التكامل والتخزين من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تستضيف المقر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يقع بشكل دائم فِيْ مدينة مصدر.

كَمْا ستتعاون الإمارات وفرنسا فِيْ مجالات الزراعة المستدامة، وصناعة الأغذية الزراعية، والأمن الغذائي والمائي، بهدف تحقيق منفعة مشتركة من حلول التخفِيْف من الآثار البيئية، والتكَيْفَ مع تداعيات تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، فِيْ بالإضافة إلَّى تقليل انبعاثات الكربون فِيْ قطاع الصناعات الثقيلة، وتعزيز التكَيْفَ والمرونة. تطوير الحلول القائمة على الطبيعة، والتمويل والاستثمار الأخضر، وتمكين المجتمع المدني فِيْ مجالات العمل المناخي والتعاون العلمي والبحثي.

منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ عام 1971، أقامت الدولة والجمهُورية الفرنسية علاقات تاريخية طويلة الأمد وشراكات استراتيجية فِيْ مجالات الطاقة والصناعة، بما فِيْ ذلك شراكات فِيْ مشاريع الطاقة المتجددة والاستفادة من فرص النمو منخفضة الكربون.

بصفتها مزود طاقة موثوق به ومسؤول، لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة شريكًا ثابتًا للصناعات الفرنسية لتحقيق طموحاتها فِيْ تحويل قطاع الطاقة.

50 مليار دولار استثمارات الإمارات فِيْ الطاقة النظيفة

على مدى العقود الماضية، عززت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها فِيْ المنطقة فِيْ استثمارات الطاقة المتجددة والنظيفة محليًا ودوليًا، حيث استثمرت 50 مليار دولار فِيْ الطاقة النظيفة، وأعلنت مؤخرًا عَنّْ عزمها استثمار أكثر من 50 مليار دولار خلال العقد المقبل فِيْ المزيد من المشاريع، بما فِيْ ذلك الهِيْدروجين والأمونيا.

تمتلك الإمارات ثلاثة من أكبر وأقل محطات الطاقة الشمسية تكلفة فِيْ العالم، ولديها استثمارات فِيْ مشاريع الطاقة المتجددة فِيْ 70 دولة. وتشمل هذه الاستثمارات تقديم أكثر من مليار دولار أمريكي فِيْ شكل منح وقروض إلَّى 27 دولة جزرية تعاني من شح الموارد وأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ. المناخ.

يشار إلَّى أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) تكتسب أهمية كبيرة فِيْ تحقيق أهداف “اتفاق باريس للمناخ”، حيث تنعقد فِيْ مرحلة حرجة يسعى فِيْها المجتمع الدولي إلَّى إحراز تقدم فِيْ هذا المجال. تنفِيْذ الالتزامات الواردة فِيْ الاتفاقية. المؤتمر هُو أول تقييم عالمي لتقدم البلدان فِيْ تنفِيْذ التزاماتها بموجب اتفاقية باريس، بالإضافة إلَّى تحديد مساهمات البلدان المحددة وطنيا للمستقبل.

مع استضافة جمهُورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف 27 فِيْ نوفمبر 2022، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل عَنّْ كثب مع حكومة جمهُورية مصر الشقيقة لتسريع التقدم فِيْ العمل المناخي العالمي والتكَيْفَ مع عواقب تغير المناخ.