الإمارات وفرنسا.. شراكة اقتصادية تمتد لأكثر من 50 عاما

تتمتع الإمارات العربية المتحدة وفرنسا بعلاقات اقتصادية واستثمارية مميزة تمتد لأكثر من 50 عامًا.

وتعد فرنسا من أهم المستثمرين الأجانب فِيْ الإمارات، وبلغت الاستثمارات الفرنسية المباشرة فِيْ الإمارات 2.5 مليار يورو نهاية عام 2022، بينما تحتل الإمارات المرتبة 35 فِيْ قائمة المستثمرين الأجانب فِيْ فرنسا.

تتمتع الإمارات وفرنسا بعلاقات اقتصادية واستثمارية مميزة، وتعكس بيانات التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وفرنسا قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تمتد لعقود من الزمن، حيث يمثل الحجم الإجمالي للنفط غير النفطي. وبلغت التجارة الخارجية بين البلدين أكثر من 25.2 مليار درهم بنهاية 2022، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

خصائص العلاقات الإماراتية الفرنسية

تتميز العلاقات الإماراتية الفرنسية بالعديد من الخصائص التي منحتها أهمية خاصة ودفعتها باستمرار نحو النمو والتقدم حتى وصلت إلَّى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي عززها تقارب الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة. واتفاقية لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين والتعاون المتزايد بينهما فِيْ كافة المجالات.

تستمد العلاقات الإماراتية الفرنسية قوتها من دعم ومتابعة وتوجيهات قيادة البلدين ممثلة فِيْ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الجمهُورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وساهمت فِيْ رفع هذه العلاقات إلَّى مستويات غير مسبوقة من التعاون والتنسيق فِيْ كافة المجالات.

شكلت العلاقات المتميزة بين البلدين خلال السنوات الماضية ركيزة أساسية لمواجهة مختلف أنواع التحديات الإقليمية والدولية، ولعبت دوراً بارزاً فِيْ مكافحة التطرف والتعصب، وساهمت فِيْ نشر مفاهِيْم التسامح والتعايش بين الأديان والمجتمعات. .

تسلط زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، رئيس الدولة، إلَّى جمهُورية فرنسا الصديقة، الضوء مجدداً على الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا، التي أصبحت نموذجاً لبناء العلاقات الدولية.

بداية تعاون اقتصادي بين الإمارات وفرنسا

وتعود العلاقات بين البلدين إلَّى ما قبل قيام الاتحاد الإماراتي، حيث كانت بعض شركات النفط الفرنسية مثل “توتال” تعمل فِيْ مجال التنقيب عَنّْ النفط فِيْ الإمارات، وعَنّْدما تأسس الاتحاد الإماراتي عام 1971، كانت العلاقات الثنائية بين البلدين. بدأت دولتان. يعتبر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهِيْان، والرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، لبنات قوية لبناء صداقة قوية بين البلدين، وتوطدت هذه العلاقات بعد زيارة الشيخ زايد الأولى لفرنسا عام 1976.

وتربط الدولتان علاقات وثيقة على مختلف المستويات، تتجسد فِيْ الحوار الدائم بين الجانبين، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المتكررة، وزيارات الوفود البرلمانية، مما يعكس الاهتمام الكبير. التي توليها فرنسا والإمارات لتطوير العلاقات الثنائية.

شراكات بين الإمارات وفرنسا

ولتعزيز مجالات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلَّى مستويات الشراكة الاستراتيجية، أنشأ البلدان لجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي، والتي بدأت عملها لأول مرة فِيْ عام 2008. ويهدف الحوار إلَّى تحديد الحاضر والمستقبل. الفرص والشراكات وضمان استمرار التعاون فِيْ المشاريع والمبادرات القائمة مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والنفط والغاز والطاقة النووية والطاقة المتجددة والتعليم والثقافة والصحة والفضاء والأمن من بين القطاعات الأخرى ذات الأولوية المشتركة.

خارطة طريق إماراتية فرنسية

ومنذ ذلك الحين، تم تنظيم اجتماعات لجنة الحوار، واعتمد الطرفان ضمنها فِيْ 3 يونيو 2022 خارطة طريق جديدة لشراكتهما الاستراتيجية للسنوات العشر القادمة، أي للفترة 2022-2030. ناقش الجانبان فِيْ الاجتماع الرابع عشر للجنة الذي عقد فِيْ يونيو الماضي فِيْ أبوظبي سبل تعزيز القطاعات الرئيسية للتعاون الثنائي مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنفط والغاز والهِيْدروجين المحايد للكربون والطاقة النووية والمتجددة والمناخ. التغيير، والتعليم، والثقافة، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفضاء بالإضافة إلَّى الأمن الإلكتروني.

وشهدت السنوات الماضية توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين فِيْ مختلف المجالات الاقتصادية والثقافِيْة والعسكرية والبيئية، كان آخرها 13 اتفاقية تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدولة الإمارات العربية المتحدة الماضي. ديسمبر.

كَمْا يولي البلدان اهتماماً خاصاً بالشراكة الثقافِيْة بينهما إيمانا منها بأهميتها فِيْ مد جسور التواصل بين شعبي البلدين. وشهدت هذه الشراكة خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات، تمثلت فِيْ افتتاح متحف اللوفر فِيْ أبو ظبي، وهُو أول متحف دولي فِيْ الوطن العربي، وأكبر مشروع ثقافِيْ تروج له فرنسا فِيْ الخارج، وكذلك فِيْ باريس- جامعة السوربون أبوظبي، التي تأسست عام 2006، حيث تمثل الجامعة اتفاقية تاريخية تحقق الرؤية المشتركة بين حكومة الإمارات والحكومة الفرنسية لتحقيق أفضل المعايير فِيْ مجال التعليم الفرنسي فِيْ منطقة الشرق الأوسط.

لعب البلدان دورًا رئيسيًا فِيْ تأسيس التحالف الدولي لحماية التراث فِيْ مناطق النزاع (ALIPH)، وساهمت الإمارات بمبلغ 5 ملايين يورو لدعم معهد العالم العربي فِيْ باريس عام 2017. وفِيْ نفس العام، قدم الشيخ زايد تم افتتاح قاعة بن سلطان آل نهِيْان فِيْ متحف اللوفر فِيْ باريس. باريس. كَمْا ساهمت الإمارات فِيْ ترميم المسرح الإمبراطوري لقصر فونتينبلو بالقرب من باريس بمساهمة قدرها 10 ملايين يورو، وبناءً عليه سمي المسرح باسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهِيْان “رحمه الله”.

شهدت الشراكة الثقافِيْة بين الإمارات والجمهُورية الفرنسية تطورات مهمة فِيْ السنوات الأخيرة. فِيْ أكتوبر 2022، أُعلن عام التعاون الثقافِيْ الفرنسي الإماراتي فِيْ باريس. ونتيجة لذلك، تم إطلاق إذاعة باللغة الفرنسية فِيْ الإمارات، تبث برامجها بمعدل 3 مرات أسبوعياً. فِيْ ديسمبر 2022، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عضوا منتسبا فِيْ المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

فِيْ مجال التعليم، تشكل المدارس الثانوية الفرنسية السبع المعتمدة فِيْ الإمارات سادس أكبر شبكة من المدارس الفرنسية فِيْ العالم من حيث الالتحاق، حيث يزيد عدد الطلاب عَنّْ 10،000 طالب. فِيْ عام 2022، تم تنفِيْذ برنامج تجريبي لإدخال اللغة الفرنسية فِيْ جميع المدارس الحكومية فِيْ الإمارات العربية المتحدة، حيث يتعلم الآن أكثر من 60 ألف طالب لغة فرنسية فِيْ المدارس الحكومية والخاصة فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

يبلغ عدد الجالية الفرنسية المقيمة فِيْ الإمارات حوالي 25 ألفًا، وهِيْ الأكبر فِيْ منطقة الخليج العربي. تحرص فرنسا على المشاركة فِيْ مختلف الأنشطة والمعارض الدولية التي تقام على أراضي دولة الإمارات، وفِيْ هذا السياق جاءت مشاركتها المتميزة فِيْ فعاليات “إكسبو 2022 دبي” بجناح خاص بها بعَنّْوان “النور والأضواء”، والذي تمثل واجهة الرؤية والمهارة الفرنسية على المستوى الدولي.