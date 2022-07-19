الإمارات وفرنسا يتطلعان لتسريع التعاون فِيْ قطاع الطاقة النظيفة

عقدت مريم المهِيْري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماعا مساء اليوم الاثنين مع أنييس بانييه روناتشر، وزيرة انتقال الطاقة فِيْ فرنسا، فِيْ باريس.

وبحث الجانبان العلاقات ذات الاهتمام المشترك التي تجمع الإمارات وفرنسا خاصة فِيْ قطاع الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة وخلق فرص لتسريع التعاون المشترك ومناقشة كَيْفَِيْة مواجهة تحديات تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

كَمْا ناقش الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فِيْ ذلك العمل المشترك للمناخ، والتحضير لمؤتمر الدول الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي سيعقد فِيْ إكسبو سيتي دبي 2023.

يشار إلَّى أن الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر ستركز على المحاور الرئيسية، بما فِيْ ذلك تنفِيْذ الالتزامات والتعهدات المتعلقة بالمناخ، وشمول الجميع، وتضافر الجهُود والعمل معًا لاتخاذ تدابير عملية ملموسة وحلول عملية تساهم فِيْ التغلب على التحديات واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقيع اتفاقيتين. الأول اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة فِيْ مجال الطاقة بين البلدين، والثاني اتفاقية شراكة إستراتيجية بين أدنوك وتوتال إنرجي.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين فِيْ إطار زيارة دولة يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان لفرنسا.

تركز الشراكة الاستراتيجية الأولى على تعزيز أمن الطاقة، وتوفِيْر طاقة ميسورة التكلفة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلَّى تعزيز العمل المناخي الفعال استعدادًا للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) الذي سيعقد فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ عام 2023. تستند اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلَّى علاقات ثنائية وثيقة ومتينة وشراكات طويلة الأمد. تستفِيْد العلاقة طويلة الأمد بين الإمارات وفرنسا من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة فِيْ العالم كَمْورد مسؤول وموثوق للطاقة، حيث تمتلك الإمارات سادس أكبر احتياطي نفطي فِيْ العالم وتلتزم بالمساهمة فِيْ ضمان أمن الطاقة العالمي. .

تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً عملياً وشاملاً ومتوازناً لمواكبة التحول الطاقي يرتكز على رفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلَّى خمسة ملايين برميل يومياً وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحفظتها العالمية من مشاريع الطاقة المتجددة من 23 جيجاوات إلَّى أكثر من 100 جيجاوات بحلول عام 2030.

الإمارات العربية المتحدة، من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” ومنصات أخرى، تستثمر أكثر من 50 مليار دولار فِيْ مشاريع الطاقة النظيفة فِيْ ست قارات، بما فِيْ ذلك 27 دولة جزرية الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

وقع الاتفاقيتان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية برونو لومير، وأغنيس بانييه روناتشر وزيرة انتقال الطاقة، فِيْما وقع الثاني. وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وباتريك بويان الرئيس التنفِيْذي لشركة توتال.