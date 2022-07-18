الإمارات وفرنسا.. 256.1 مليار درهم تبادل تجاري خلال 10 سنوات

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا خلال العقد الماضي أكثر من 256.15 مليار درهم.

وتعكس معدلات النمو المستمر للمبادلات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهُورية الفرنسية قوة علاقات الشراكة الاقتصادية وترجمة للعلاقات التاريخية التي توحد بين البلدين الصديقين وتحظى برعاية ودعم قيادتي البلدين. خير شعوبهم وتحقيق أهدافهم المشتركة من أجل التنمية المستدامة.

تؤكد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة إلَّى جمهُورية فرنسا، متانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتدفعها إلَّى آفاق أوسع، بما يعزز مسارات التعاون الثنائي. فِيْ مختلف المجالات والقطاعات، يخدم أهدافهم التنموية الحالية والمستقبلية ويحقق المزيد من الإنجازات.

حجم التبادل التجاري غير النفطي

نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا خلال العشر سنوات الماضية من “2012-2022” بنسبة 8٪ بعد أن ارتفع من 23.2 مليار درهم عام 2012 إلَّى أكثر من 25.2 مليار درهم بنهاية عام 2022. .

وذلك بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والتي أظهرت نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بنسبة 28٪ مقارنة بعام 2022 الذي بلغ خلاله نحو 19.7 مليار درهم.

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا خلال العقد الماضي أكثر من 256.15 مليار درهم، وزنها 8.28 مليون طن، موزعة على الصادرات غير النفطية للإمارات إلَّى فرنسا بأكثر من 5.16 مليار درهم، ووزنها 957.83. ألف طن، وإعادة التصدير بأكثر من 22 مليار درهم بوزن 198.22 ألف طن.

وبلغت قيمة واردات الإمارات من فرنسا 228.9 مليار درهم ووزن 7.12 مليون طن.

أهم السلع

وجاءت الحلي والمجوهرات وأجزاؤها فِيْ المرتبة الأولى ضمن أفضل 5 سلع مستوردة من فرنسا خلال عام 2022 بقيمة 2.46 مليار درهم، تليها اللوحات والصور المصنوعة يدويًا بقيمة 2.33 مليار درهم، تليها العطور ومياه التجميل بقيمة. 1.73 مليار درهم تليها التوربينات النفاثة والدافعية والغازية بقيمة 1.37 مليار درهم تليها الأدوية والعقاقير الطبية 1.3 مليار درهم.

أهم 5 سلع صدرت إلَّى فرنسا خلال عام 2022 شملت قوارير وزجاجات بضائع كبيرة بقيمة 94.3 مليون درهم، تليها مكونات الأجهزة بـ 55.9 مليون درهم، يليها الخشب الخام بـ 45.4 مليون درهم، يليها السجائر والتبغ بـ 29.5. مليون درهم تليها مضخات ورافعات للسوائل. بقيمة 26.3 مليون درهم.

تضمنت قائمة أفضل 5 سلع أعيد تصديرها إلَّى فرنسا خلال عام 2022 مكونات أجهزة بقيمة 705.8 مليون درهم، تليها المجوهرات والمجوهرات وأجزائها بـ 265.8 مليون درهم، تليها السيارات السياحية وعربات النقل الشخصية. بقيمة 141.7 مليون درهم تليها العطور ومياه التجميل بأكثر من 125 مليون درهم. تليها الطائرات والمروحيات ومكونات الأقمار الصناعية والسفن الفضائية بقيمة تجاوزت 121 مليون درهم.

وفِيْ سياق متصل، عقدت لجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي، اجتماعها الرابع عشر فِيْ أبوظبي فِيْ يونيو من العام 2022، تجسيداً للشراكة المتميزة بين البلدين وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان. رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الجمهُورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

تماشياً مع خارطة الطريق الطموحة التي مدتها 10 سنوات للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا 2022-2030، والتي تم تبنيها فِيْ يونيو 2022، يعمل الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي فِيْ القطاعات الرئيسية مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنفط والغاز والكربون. الهِيْدروجين المحايد، الطاقة النووية والمتجددة، التغير المناخي، التعليم، الثقافة، الصحة والذكاء الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، التكنولوجيا المالية، حقوق الملكية الفكرية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الفضاء، بالإضافة إلَّى الأمن السيبراني.

يلتزم البلدان بتعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية فِيْ القطاعات ذات الاهتمام المشترك فِيْ إطار حزمة الاتفاقيات الاقتصادية الضخمة التي تم توقيعها سابقًا خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لدولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ ديسمبر 2022 والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 15 مليار يورو.

وشدد الجانبان على أهمية مبادرة صناديق الثروة السيادية “كوكب واحد” التي ستستضيفها دولة الإمارات فِيْ أكتوبر 2022، إضافة إلَّى تنظيم حدث الطاقة الإماراتي الفرنسي الذي سيبدأ فِيْ السابع والثامن من نوفمبر 2022. .