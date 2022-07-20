الإمارات وكوريا الجنوبية.. تعاون مثمر فِيْ 5 قطاعات استراتيجية

ناقش مسؤولون فِيْ الإمارات وكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي فِيْ خمسة قطاعات استراتيجية أبرزها الأمن الغذائي.

التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدوكغون آهن وزير التجارة فِيْ جمهُورية كوريا الجنوبية، خلال ملتقى الأعمال والاستثمار الإماراتي الكوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد بشكل افتراضي. بالتعاون مع سفارة الدولة فِيْ كوريا الجنوبية.

ناقش الطرفان سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري فِيْ قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتكنولوجيا والاتصالات والتصنيع والطاقة المتجددة، وسبل تطوير العمل المشترك للاستفادة من التجارب الصناعية فِيْ البلدين وتعزيز الفرص المتاحة أمامهما. التعاون فِيْ المشاريع الثنائية التي تعود بالنفع على اقتصادات البلدين.

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهُورية كوريا الجنوبية الصديقة، والتي شهدت تطوراً مستمراً خلال العقود الأربعة الماضية، وذلك بفضل رؤية وتوجيهات دولة الإمارات العربية المتحدة. قيادة البلدين لدفعها قدما مما ساهم فِيْ تنويع مسارات التعاون الاقتصادي وتحقيق قفزات نوعية فِيْ التبادل التجاري والاستثماري.

وقال إن الملتقى منصة مهمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة فِيْ البلدين وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على ضخ استثمارات فِيْ القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك مما يساهم فِيْ ترسيخ مستقبل العلاقات التجارية الإماراتية الكورية. ودعم التنمية المستدامة لاقتصاديات البلدين.

التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية

وأوضح أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وكوريا خلال الربع الأول من عام 2022 بلغ نحو 1.3 مليار دولار محققا نموا بنسبة 19٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فِيْما بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية. – بلغ حجم التجارة الإقليمية بين البلدين 4.6 مليار دولار خلال عام 2022.

اطلع مجتمع الأعمال الكوري على المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها دولة الإمارات فِيْ إطار مشاريع الخمسين والمئوية لدولة الإمارات 2071 لتعزيز ما تقدمه على خارطة الاقتصاد العالمي، والحوافز الاستثمارية الجذابة التي تقدمها الدولة. قيادة البيئة الاقتصادية فِيْ الدولة، والتطوير الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية والسماح بملكية أجنبية للشركات بنسبة 100٪. السياسة الضريبية المرنة التي لا تشمل ضرائب الدخل، وتسهِيْل إجراءات تأسيس الأعمال، وبالتالي ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة. مركز عالمي للتجارة والاستثمار.

من جانبه، قال دوكغون آن “تتمتع جمهُورية كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة بمستوى متقدم من التعاون الثنائي فِيْ العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وخاصة الطاقة والبنية التحتية، الأمر الذي ساهم فِيْ النمو السنوي والنمو المطرد لمملكة البحرين. معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وسنحول العلاقات الثنائية إلَّى شراكة استراتيجية متميزة، ونبني شراكات تجارية ناجحة تخدم التطلعات والمصالح المشتركة.

وأكد حرص حكومتي البلدين على توطيد العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الاستثماري المتبادل وتوفِيْر فرص واعدة لمجتمعات الأعمال فِيْ البلدين.

من جانبه قال عبدالله سيف النعيمي سفِيْر الدولة لدى كوريا الجنوبية تستند العلاقات الإماراتية والكورية على تاريخ طويل من التعاون والصداقة والتفاهم المتبادل والشراكات الاستراتيجية فِيْ مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، فِيْ إطار للرؤية الحكيمة لقيادة البلدين، لدعم جهُودها خلال المرحلة الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتوفِيْر الفرص والقدرات والتشريعات التي تدعم جاذبية الاستثمارات الأجنبية، ويشكل منتدى الأعمال الإماراتي الكوري. حافزًا لزيادة الاستثمارات المتبادلة واستكشاف فرص استثمارية جديدة فِيْ البلدين “.

تضمنت فعاليات المنتدى جلسات حوارية تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها تشجيع التعاون وتبادل الخبرات فِيْ المجالات التجارية، وتعزيز العمل الثنائي فِيْ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على بناء شراكات مستدامة على مستوى القطاعين العام والخاص. التي تخدم المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتستعرض أبرز التطورات البيئية. الأعمال فِيْ البلدين، مما يعكس تطور وتطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما.

صادرات الإمارات إلَّى كوريا الجنوبية

وزادت صادرات الإمارات إلَّى جمهُورية كوريا الجنوبية بنسبة 34٪ لتصل إلَّى 679 مليون دولار فِيْ عام 2022 مقارنة بعام 2022، كَمْا زادت إعادة التصدير إلَّى الإمارات بنسبة 48٪ لتصل إلَّى 428 مليون دولار فِيْ عام 2022 مقابل 289 مليون دولار فِيْ عام 2022. سلع التصدير وإعادة التصدير من دولة الإمارات إلَّى كوريا هِيْ منتجات الألمنيوم والبترول والزيوت المعدنية ومنتجات النحاس والمجوهرات والمعادن النفِيْسة.

يشار إلَّى أن رصيد الاستثمارات الإماراتية فِيْ كوريا بلغ نحو 637 مليون دولار خلال عام 2022، تم ضخها فِيْ قطاعات النفط والغاز والفحم والعقارات والترفِيْه وتصنيع معدات السيارات، بينما الاستثمارات الكورية فِيْ الإمارات بلغت قرابة ملياري دولار خلال عام 2022.