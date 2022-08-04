الإمارات ومصر تبحثان التعاون لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحثت الإمارات ومصر أوجه التعاون والتنسيق المشترك فِيْ مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كَمْا استعرض الجانبان أبرز المستجدات التي تشهدها المنطقة بشكل عام فِيْ مجال غسل الأموال والتنسيق بين الجانبين بشكل خاص.

جاء ذلك خلال لقاء حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفِيْذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات مع المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة. جمهُورية مصر العربية، والقاضي الدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعَنّْي بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

تضمن الاجتماع عرضاً قدمه المكتب التنفِيْذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فِيْ دولة الإمارات حول أهم الخطوات المتخذة فِيْما يتعلق بتقييم الدولة وتجربتها فِيْ تطوير نظام فعال لمواجهة الجرائم المالية، والشراكة مع القطاع الخاص. بالإضافة إلَّى عرض قدمه فريق عمل وحدة مكافحة غسل الأموال والتمويل. الإرهاب المصري حول سبل النهُوض بالمنظومة الوطنية وأبرز الخطوات المتخذة فِيْما يتعلق بتقييم جمهُورية مصر العربية.

تحديثات خطة العمل

وأوضح الزعابي أن المكتب التنفِيْذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يواصل جهُوده لإطلاع الشركاء الدوليين والإقليميين على مستجدات خطة العمل الوطنية، وأبرز المشاريع والمبادرات التي نعمل عليها بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة. السلطات فِيْ الدولة لضمان إطار مستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال “التواصل المستمر مع شركائنا من أولويات أجندتنا الوطنية واستراتيجيتنا فِيْ المكتب التنفِيْذي، والتعاون الدولي وتبادل المعرفة هما فِيْ صميم جهُود دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، ويظهر نجاح تسليم المشتبه بهم”. التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها الدوليين لمحاكَمْة كل من يسيء استخدام النظام المالي، وحققت الإمارات نتائج بارزة من خلال تركيزها الاستراتيجي على استرداد الأصول والتنفِيْذ السريع للعقوبات المالية المستهدفة.

وأضاف لدينا شراكة قوية مع جمهُورية مصر العربية الشقيقة فِيْ مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ونثمن التنسيق الفعال مع شركائنا هناك.

دعم مسيرة العلاقات الإماراتية المصرية

من جانبه، أكد المستشار خليل أن زيارة حامد الزعابي والدكتور حاتم علي تأتي فِيْ إطار تعزيز مسيرة العلاقات الإماراتية المصرية الوثيقة التي تعد نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية نظرا للخصوصية والاستراتيجية. الشراكة التي يستمتعون بها. كَمْا تتبع الدولتان سياسة تقوم على إرساء السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجرائم المالية.

بدوره قال القاضي الدكتور حاتم علي نرحب بالشراكة المثمرة التي امتدت على مدى السنوات الماضية مع السلطات الوطنية فِيْ دولة الإمارات بالتنسيق مع المكتب التنفِيْذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فِيْ مجال تطوير الجهُود الوطنية للتحقيق. والكشف عَنّْ التحويلات المالية غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي أيضًا، حيث تعد الإمارات من الدول المحورية اقتصاديًا وتجاريًا فِيْ المنطقة والعالم. العالمية.

وأضاف إن مكتب الأمم المتحدة المعَنّْي بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي يدعم جهُود المكتب التنفِيْذي فِيْ التواصل مع كافة الجهات المعَنّْية فِيْ المنطقة لتبادل الخبرات والخبرات فِيْ مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أن زيارة رئيس المكتب التنفِيْذي ووفد رفِيْع المستوى إلَّى القاهرة تهدف إلَّى تعزيز سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التنسيق والتعاون المشترك وتطوير الشراكة فِيْ إطار برامج العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعَنّْي بالمخدرات والجريمة فِيْ مكافحة ومنع الجريمة المنظمة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وفقا للمعايير والقواعد الدولية للأمم المتحدة. الأمم.