الإمارات ومصر والأردن والبحرين.. شراكة صناعية تقود للاستدامة

نقلة نوعية فِيْ مسار النمو المستدام يستعد القطاع الصناعي فِيْ مصر والإمارات والأردن والبحرين لمواكبة ذلك استعدادًا لمستقبل أكثر ازدهارًا.

وبالتالي، دفع التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي، ودمج سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام. وسيتحقق ذلك بشكل رئيسي من خلال الشراكة الصناعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة.

الأهداف الاستراتيجية

تستند الشراكة إلَّى 5 أهداف إستراتيجية مشتركة، وهِيْ السعي لتحقيق النمو المستدام، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة، وتطوير صناعات تنافسية على مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة. بين الدول الأربع.

تتمثل أهداف الشراكة فِيْ استبدال الواردات وتعزيز نمو الصناعات الحيوية القائمة على تكامل مزايا وموارد وخبرات كل دولة، بالإضافة إلَّى تعزيز الشراكات القائمة بين الشركات الرائدة فِيْ الدول الأربع، وتنويع الصناعات و ربطها بسلاسل القيمة المشتركة وخفض تكاليف الإنتاج ورفع القيمة المضافة.

وتأتي هذه الشراكة استمرارًا وتعزيزًا للعلاقات الأخوية العميقة الجذور بين الدول الأربع وتتويجًا لتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المشتركة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، مما يساهم فِيْ مزيد من الاستكشاف. الشراكة وفرص الاستثمار المشترك فِيْ المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي.

تحقيق التكامل وتعزيز الانفتاح

تعد الشراكة الصناعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة بين الدول الأربع مثالاً على التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً تماشياً مع توجهاتها لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من التنافسية. المزايا والقدرات التي تقدمها كل دولة.

توفر الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وتقوم على أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي وتبادل المنافع الاقتصادية والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية مشتركة كبيرة فِيْ أكثر من دولة، والتي يساهم فِيْ زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد فِيْ كل دولة ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات. .

وتشمل هذه الشراكة الاستثمار فِيْ 5 قطاعات صناعية مشتركة بين الدول الأربع من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الإمارات ومصر والأردن. المنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

نرحب بالآفاق الصناعية

شهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة فِيْ عدد المصانع خلال عام 2022، حيث تم تسجيل 220 مصنعاً جديداً لدى الوزارة، والتي بدأت بالفعل الإنتاج فِيْ الدولة، بالإضافة إلَّى النجاح الكبير الذي تحقق من خلال تنفِيْذ مبادرة القيمة المضافة الوطنية. البرنامج “على المستوى الاتحادي وانضمام 45 جهة حكومية و 13 مؤسسة وطنية كبرى وشركة إلَّى البرنامج حيث نجح فِيْ إعادة توجيه نحو 41 مليار و 400 مليون درهم من المشتريات والخدمات للاقتصاد الوطني خلال عام 2022.

وفِيْ سياق متصل، يعتبر القطاع الصناعي من الروافد الرئيسية للاقتصاد الأردني، ويجري العمل على تطوير وتنفِيْذ سياسات اقتصادية تساهم فِيْ تعزيز القطاع الصناعي الأردني وتمكينه من الوصول إلَّى الأسواق غير التقليدية وتعزيزه. المساهمة فِيْ عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تساهم فِيْ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25٪ وتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، حيث بلغ الإنتاج السنوي للقطاع الصناعي 25 مليار دولار.

يساهم قطاع الصناعة فِيْ الأردن فِيْ توظيف قرابة 250 ألف عامل فِيْ 17 ألف منشأة .. بينما بلغت صادرات القطاع الصناعي نحو 8 مليارات دولار .. وشكلت الصادرات الصناعية 93٪ من إجمالي الصادرات الوطنية فِيْ الأردن.

كَمْا وصلت الصادرات الأردنية إلَّى أكثر من 140 دولة حول العالم، فِيْ حين بلغ متوسط ​​معدل النمو السنوي لصادرات القطاع خلال العقد الماضي 2.3٪. تقدر حصة القطاع الصناعي فِيْ السوق المحلي الأردني بحوالي 43٪. شكلت الصناعة 80٪ من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلَّى المملكة فِيْ العقد الماضي.

فِيْ المملكة، يتم إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات ضمن الصناعات التحويلية المختلفة، وأهمها الصناعات الدوائية والكيميائية والهندسية والغذائية وغيرها. تمتلك المملكة خامس أكبر احتياطي للفوسفات فِيْ العالم وسابع أكبر منتج للبوتاس ولها ميزة فريدة لمنتجات البحر الميت.

كَمْا أن الاستثمار فِيْ رمال السيليكا فِيْ الأردن فرصة استثمارية جذابة نظرا لجودتها ونقاوتها ووفرة كَمْياتها وإمكانية استغلالها. تدخل السيليكا فِيْ عدد من الصناعات مثل الزجاج والخلايا الشمسية والمنتجات التكنولوجية، وإذا تم استغلالها من خلال توفِيْر الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة المطلوبة، فإنها ستساهم فِيْ بناء صناعات متقدمة وتنافسية، مع العلم أن مخزون الأردن من رمال السيليكا يزيد عَنّْ 20 مليار طن.

فِيْ سياق متصل، حقق قطاع الصناعة المصري قفزات وقفزات غير مسبوقة، تمثلت فِيْ العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2022، وهِيْ تحقيق معدل نمو صناعي بنسبة 6.5٪ خلال العام المالي 2022/2022، وبلغت مساهمة الناتج الصناعي نحو 17 ٪ فِيْ الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن توفر الصناعة آلاف فرص العمل خلال عام 2022، على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وبلغت قيمة الناتج الصناعي 982 مليار جنيه فِيْ “2022/2022” تمثل نحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه بما يعادل 5.9٪ من إجمالي الاستثمارات العامة. فِيْ حين بلغت نسبة العمالة فِيْ قطاع الصناعة 28.2٪ من إجمالي القوى العاملة المصرية، بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية 32.34 مليار دولار عام 2022 بزيادة قدرها 27٪.

يقوم القطاع الصناعي المصري على قاعدة صناعية متنوعة تضم أكثر من 120 منطقة صناعية موزعة فِيْ جميع أنحاء الجمهُورية، بالإضافة إلَّى نظام المجمعات الصناعية المتخصصة التي تضم 17 مجمعاً صناعياً فِيْ 15 محافظة على مستوى الدولة المصرية، مع وجود إجمالي 5046 وحدة صناعية توفر حوالي 48000 فرصة عمل مباشرة.

إن انضمام مملكة البحرين التي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 39 مليار دولار، سيشكل إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلَّى 809 مليارات دولار، ويزيد من فرص قطاع الغذاء والزراعة. 1.7 مليار دولار، و 4 مليارات دولار من المنتجات المعدنية، و 1.7 مليار دولار. مليار دولار للمواد الكيميائية والبلاستيك، و 0.5 مليار دولار فِيْ المنتجات الطبية، و 2.36 مليار دولار فِيْ صادرات الألمنيوم الخام.

سيؤدي انضمام البحرين إلَّى زيادة مساهمة الشراكة فِيْ القيمة المضافة الصناعية للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلَّى 112.56 مليار دولار، وهُو ما يمثل 30٪ من القيمة الصناعية المضافة فِيْ الشرق الأوسط.

تضيف البحرين 2.3 مليار دولار قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها فِيْ التنمية الصناعية فِيْ البلدان الأربعة. تمتلك البحرين قطاعًا صناعيًا قويًا يضم أكثر من 9500 شركة صناعية، و 55000 موظفًا فِيْ الصناعة، و 4.3 مليار دولار فِيْ الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص بقطاع الصناعة.