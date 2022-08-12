الإنتاج الصناعي فِيْ منطقة اليورو يرتفع 2.4%.. نتائج إيجابية تقاوم الركود

وسط مخاوف عالمية من حدوث ركود اقتصادي، هناك بعض النتائج الإيجابية التي تعطي الأمل فِيْ أن سفِيْنة الاقتصاد العالمي ستنجو من الدخول فِيْ دورات الركود.

ارتفع الإنتاج الصناعي فِيْ منطقة اليورو بنسبة 2.4٪ فِيْ يونيو، بينما ارتفع بنسبة 3.2٪ فِيْ الاتحاد الأوروبي، على أساس سنوي، وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

بينما ارتفع الإنتاج الصناعي فِيْ منطقة اليورو بنسبة 0.7٪ فِيْ يونيو على أساس شهري، وفِيْ الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6٪، مقارنة بالمستوى المسجل فِيْ مايو الماضي.

تتكون منطقة اليورو من 19 دولة، بينما يتوسع الاتحاد الأوروبي إلَّى 27 دولة.

إحصاءات الإنتاج الصناعي فِيْ الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وفقًا لمجلة فوربس.

الإحصاءات الأكثر تفصيلاً لمنطقة اليورو

ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2.6٪ فِيْ يونيو مقارنة بشهر مايو.

ارتفع إنتاج الطاقة بنسبة 0.6٪.

انخفض إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.1٪ فِيْ يونيو على أساس شهري.

انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.6٪، والسلع غير المعمرة بنسبة 3.2٪.

أهم الإحصائيات فِيْ الاتحاد الأوروبي

ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فِيْ يونيو على أساس شهري بنسبة 2.1٪.

زاد إنتاج الطاقة بنسبة 0.7٪.

انخفض إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.3٪.

انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1.1٪ وغير المعمرة بنسبة 2.3٪.

على أساس سنوي، ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فِيْ منطقة اليورو فِيْ يونيو بنسبة 7.6٪، وزاد إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 4.0٪، بينما انخفض إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.5٪.

ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فِيْ الاتحاد الأوروبي فِيْ يونيو على أساس سنوي بنسبة 7.5٪، وزاد إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 2.6٪.

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي فِيْ منطقة اليورو لعام 2022 فِيْ يوليو الماضي إلَّى 2.6٪ فِيْ 2022، من 2.7٪ كانت متوقعة فِيْ مايو الماضي و 4٪ فِيْ فبراير.

توقعت المفوضية أن ينخفض ​​النمو فِيْ منطقة اليورو إلَّى 1.4٪ فِيْ عام 2023، انخفاضًا من 2.3٪ المتوقعة سابقًا.

توقعت المفوضية أن ينتهِيْ التضخم العام عَنّْد 7.6٪، أعلى بكثير من التوقعات السابقة، ومن المتوقع أن يصل إلَّى 4٪ فِيْ عام 2023، وهُو أعلى بكثير من هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 2٪ وأعلى من التوقعات السابقة البالغة 2.7٪.

تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلَّى تجاوز أزمة الطاقة التي بدأت تنعكس سلباً على اقتصاديات الكتلة وأداء الشركات، بعد قرار روسيا تقليص إمداداتها من الغاز، والتي مثلت حتى العام الماضي نحو 40٪ من واردات الغاز إلَّى دول الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي.

فِيْ الأسبوع الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، على اتفاقية لخفض الطلب على الغاز بنسبة 15٪ بين أغسطس 2022 ومارس 2023.

نصت الاتفاقية على أنه يجب على كل دولة أن تفعل “كل ما فِيْ وسعها” لتقليل استهلاكها من الغاز، بين أغسطس 2022 ومارس 2023، بما لا يقل عَنّْ 15٪ من المتوسط ​​لنفس الفترة من السنوات الخمس الماضية.