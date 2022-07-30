الإيقاف يهدد 5 لاعبين من الأهلي أمام المقاولون العرب

يواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم معضلة حقيقية في مباراة ظهر اليوم السبت أمام المقاولون العرب في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ضمن الجولة 21 المؤجلة من الدوري، وتقام المباراة على استاد السلام.

شبح الإيقاف يطارد 5 من لاعبي الأهلي في مباراتهم أمام المقاولون العرب الليلة.

خمسة – حمدي فتحي، وأحمد عبد القادر، وكريم فؤاد، ومحمد مجدي أفشة، وصلاح محسن – لديهم إنذارين، وإذا تلقوا إنذارًا ثالثًا ضد المقاولين، يفقد الأهلي جهودهم في مباراة فاركو القادمة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره فاركو يوم الثلاثاء 2 أغسطس الجاري في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 54 نقطة بفارق 9 نقاط خلف الزمالك متصدر الجدول لكن الأحمر تأجل مباراتين.