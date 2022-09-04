كيفية التقديم في الابتعاث الجديد لخادم الحرمين الشريفين 2022 وشروط القبول ،يبحث الكثير من الاشخاص والمهتمين بمجال الدراسة خارج السعودية عن كافة الجراءات والمستندات والشروط المطلوبة للتقديم للمنحة ،والبحث عن أفضل الجامعات والمؤسسات في بلاد العالم والتي تقدم الخدمات الإلكترونية والتعليم بشكل متطور وناجح ويساعد الطلبة على المساهمة في المجتمع.

شروط الابتعاث الخارجي

تختلف الشُروطْ الجديدة لمنح المنح الدراسية لكل مستوى دراسي، حيث توجد شُروطْ خاصة لتلقي المنح الدراسية من السنة الثانية وشُروطْ خاصة للتقدم لبرنامج الماجستير، بالإضافة إلى أن منح الدكتوراه يجب أن تستوفِيْ شُروطًْا معينة للمتقدمين، وهِيْ كالآتي:

يجب أن يكون المعدل التراكَمْي CGPA 80٪ على الأقل

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة الثانوية العامة (بكالوريوس العلوم) أو ما يعادلها.

فِيْ هذه المرحَلْة، يجب أن تفِيْ بجميع متطلبات صاحب العمل الخاص بك.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمين عن 22 عامًا.

يرجى ملاحظة أنه يجب أن يكون لدى المتقدمين درجة لا تقل عن (70٪) فِيْ اختبار القدرات ولن يتم قبول أي اختبار آخر كبديل.

يشترط ألا يكون قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على الحصول على شهادة الثانوية العامة.

شروط منح الدرجة العلمية لخادم الحرمين الشريفِيْن

شُروطْ الحصول على المنح المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس هي:

أن يكون المعدل التراكَمْي للشهادة الثانوية العامة 90٪ على الأقل.

يشترط ألا يكون قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على الحصول على شهادة الثانوية العامة.

مطلوب IELTS أو ما يعادله من الدرجة الدنيا (5) للمتقدمين الذين يسعون للحصول على شهادة طبية فِيْ البلدان التي تتطلب ذلك.

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة الثانوية العامة (بكالوريوس العلوم) أو ما يعادلها.

يجب أن يجتاز المرشحون 80٪ على الأقل من اختبار القدرات ولا تقبل الاختبارات البديلة.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمين عن 22 عامًا.

فِيْ هذه المرحَلْة، يجب أن تفِيْ بجميع متطلبات صاحب العمل الخاص بك.

متطلبات المنح الجامعية

فِيْما يلي اختصاصات مهمة خادم الحرمين الشريفِيْن على مستوى الدراسات العليا:

يجب الحصول على شهادة التخرج من الجامعة.

يشترط معادلة الشهادة إذا كانت صادرة عن جامعة خارج المملكة.

مطلوب درجة أكاديمية.

يجب أن يكون المتقدمون قد أكَمْلوا درجة البكالوريوس منذ ما لا يزيد عن خمس سنوات.

يجب أن يكون المرشحون حاصلين على بكالوريوس العلوم فِيْ الهندسة أو علوم الكَمْبيوتر أو العلوم.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمين عن 27 عامًا.

فِيْ هذه المرحَلْة، يجب أن تفِيْ بجميع متطلبات صاحب العمل الخاص بك.

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجات “جيدة” على الأقل فِيْ مستوى البكالوريوس ويجب ألا يقل متوسط ​​الدرجات عن (2.50 من 4) أو (3.50 من 5) أو (75 من 100).

كيفِيْة التقديم على مهمة خادم الحرمين الشريفِيْن

تتلخص خطوات التقديم على بعثة خادم الحرمين الشريفِيْن فِي المملكة العربية السعودية فِيْ الفقرات التالية:

يزور موقع السفير

حدد مستوى الدراسة (دبلوم، جامعة، دراسات عليا) التي ترغب فِيْ الالتحاق بها.

أنا أقبل التحذيرات والتعليمات.

أوافق على شروط المنحة.

أدخل رقم السجل المدني الخاص بك.

الرجاء ادخال تاريخ ميلادك.

اكتب رقم هاتفك المحمول.

اكتب رمز التحقق المرئي.

إدخال رمز التفعيل الخاص بك.

أدخل المعلومات الأساسية للطالب.

أدخل تفاصيل جواز سفرك.

أدخل تفاصيل الإقامة والسفر الخاصة بك.

أدخل المعلومات ذات الصلة.

أدخل الخلفِيْة الأكاديمية للطالب.

أدخل تفاصيل الوظيفة.

أدخل معلومات صاحب العمل الخاص بك.

أدخل معلومات الاتصال الخاصة بك.

يرجى التحقق من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

الرجاء تنزيل المستندات المطلوبة.

كيفية التقديم في الابتعاث الجديد لخادم الحرمين الشريفين 2022 وشروط القبول كما ويوجد الكثير من الخدمات التي توفرها وزارة التعليم السعودية للتسهيل على الطلبة كافة إجراءات السفر والإقامة والالتحاق بالجامعات على كافة الدرجات العلمية.