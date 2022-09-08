الابتكار من أجل المناخ.. كَمْ يحتاج العالم للحفاظ على درجة حرارة الأرض

تحتاج دول العالم إلَّى 1.6 تريليون دولار للحفاظ على نمو درجات الحرارة العالمية بحد أقصى 1.5 درجة مئوية.

لم تتوقف مصر عَنّْ استضافة وعقد الفعاليات التي سبقت مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP27″، فِيْ محاولة لتحقيق أكبر عدد من الأفكار والمشاريع المتعلقة بالتحول الأخضر.

عقدت مصر ورشة العمل الأولى، كجزء من أنشطة منتدى مصر للتعاون الدولي وتمويل التنمية مصر- ICF2022 واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة.

وأكد المشاركون فِيْ هذا الحدث على أهمية ريادة الأعمال والابتكار لتعزيز العمل المناخي واستخدام التقنيات الحديثة لمكافحة تغير المناخ، كَمْا سلطوا الضوء على أهمية هذه التقنيات فِيْ تقليل تكلفة مواجهة تغير المناخ.

تكلفة معالجة تغير المناخ

وتأتي الفعالية فِيْ ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب الآثار السلبية للاحتباس الحراري، وارتفاع تكلفة مواجهة هذه الانعكاسات.

أشار صندوق النقد الدولي فِيْ تقرير صدر قبل عامين إلَّى أن زيادة الاستثمارات فِيْ البحث والتطوير فِيْ مجال الطاقة المتجددة خفضت تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 67٪ و 34٪ على التوالي بين عامي 2009 و 2017، مما يجعلها متاح لجميع البلدان.

وقال عدي كامل رئيس قسم الابتكار فِيْ برنامج الغذاء العالمي ومنسق الدورة، إن إجمالي الاستثمارات الخاصة التي تم ضخها خلال العام الماضي بلغت نحو 700 مليار دولار منها 41 مليار دولار فِيْ مجال تغير المناخ.

ويضيف كامل “هذه الأرقام جاءت من جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، وعلى الرغم من حجمها إلا أنها تبقى قليلة فِيْ ضوء المبلغ الإجمالي”.

حصلت أوروبا والصين وأمريكا على حوالي 95٪ من هذا المبلغ، بينما حصلت الشركات الناشئة فِيْ إفريقيا على نسبة صغيرة من هذا العدد، أقل من 1٪.

كَمْ يحتاج العالم للحفاظ على درجة الحرارة العالمية

يحتاج العالم إلَّى 1.6 تريليون دولار للحفاظ على نمو درجة الحرارة العالمية بحد أقصى 1.5 درجة مئوية، وتم تمويل 38٪ فقط من هذا المبلغ حتى عام 2022.

فِيْ محاولة لإيجاد حلول، يبحث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عَنّْ الشركات ذات العقول المبدعة ويتعاون معها من خلال مركز الخبرة فِيْ لندن لمساعدة الشركات الناشئة على الانتقال إلَّى المرحلة التالية وتحويل أفكارهم إلَّى أعمال مستدامة.

فِيْ مواجهة هذه الاستثمارات التي تم التعهد بها والمقدمة، تعاني إفريقيا من نقص فِيْ تدفقات التمويل، على الرغم من أنها واحدة من القارات الأكثر تضررًا من تغير المناخ الناجم عَنّْ الانبعاثات.

مصر و COP27

ومن الجدير بالذكر أنه كجزء من الاستعدادات لقمة المناخ COP27، أطلقت وزارات التعاون الدولي والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسابقة Climatech Run 2022 الدولية فِيْ أغسطس الماضي.

تستهدف المسابقة الشركات الناشئة فِيْ مجال تكنولوجيا المناخ من إفريقيا وحول العالم، فضلاً عَنّْ المتخصصين فِيْ الفن الرقمي، بهدف تحفِيْز وتشجيع الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي.

تتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي وتمويل التنمية مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 فِيْ مصر، والتي تعمل على دفع جهُود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلَّى مرحلة التنفِيْذ.