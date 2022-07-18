الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يعلن تنظيم مصر بطولة كأس الأمم 2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، برئاسة بنين منصور أريمو، اليوم الاثنين، فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال 2024 في نسختها الـ26.

ستبدأ النسخة القادمة من كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في يناير 2024.

وستتأهل المنتخبات، خلال بطولة أمم إفريقيا 2024، إلى أولمبياد باريس.

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام، في قاعات الدكتور حسن مصطفى ووزارة الشباب والرياضة.

بدأت بطولة كرة اليد الحالية في 11 يوليو وستنتهي يوم الاثنين 18 من نفس الشهر.

وتأهلت مصر لنهائي البطولة بعد فوزها على تونس في نصف النهائي 29-27.

بينما تقدم الرأس الأخضر بعد فوزه على المغرب في نصف النهائي.

يشار إلى أن المنتخب المصري فاز بكأس الأمم الأفريقية في كرة اليد 7 مرات من قبل، بينما يسعى للفوز باللقب الثامن.