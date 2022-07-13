الاتحاد الأوروبي يجمّد 13.8 مليار يورو من الأصول الروسية حتى الآن

أعلن مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز، اليوم الثلاثاء، أنه تم تجميد حوالي 13.8 مليار يورو كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا.

وقال المفوض البلجيكي بمناسبة اجتماع وزراء العدل الأوروبي المنعقد فِيْ براغ، دون تحديد ذلك.

فِيْ منتصف يونيو، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن المبلغ المجمد فِيْ ألمانيا وحدها يبلغ 4.48 مليار يورو.

وشدد المفوض الأوروبي على أنه “يجب أن نستمر فِيْ إقناع الآخرين بفعل الشيء نفسه”، مضيفًا “آمل أن نشهد فِيْ الأسابيع المقبلة زيادة فِيْ مثل هذه الإجراءات فِيْ جميع الدول الأعضاء”.

فِيْ نهاية يونيو، جمدت وحدة أعمال الحلفاء الغربيين المسؤولة عَنّْ تتبع أصول النخبة الروسية 30 مليار دولار من الأصول المملوكة للأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلَّى حوالي 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي.

وتضم “وحدة العمل” مسؤولين كبار من وزارات المالية أو العدل فِيْ الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

وقدمت المفوضية أيضا مقترحات فِيْ مايو للسماح بمصادرة أصول أثرياء الروس القريبين من السلطة التي أدرجها الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء ومحاولة التهرب من العقوبات.

اقترحت بروكسل إضافة انتهاكات العقوبات إلَّى قائمة “جرائم الاتحاد الأوروبي” من أجل تنسيق الرد الإجرامي للدول الـ 27 المتباينة فِيْ كثير من الأحيان.

وأشار ديدييه رايندرز إلَّى أن هناك “إجماع” بين الدول الأعضاء حول هذه النقطة، وأنه سيقدم مسودة توجيه فِيْ أكتوبر لتوحيد الإجراءات.

وأوضح أنه “بفضل هذا، سيكون من الممكن بدء إجراءات قانونية ثم مصادرة الأصول فِيْ جميع الدول الأعضاء، وبعد ذلك سيتم ضخ الأموال فِيْ صندوق مشترك لصالح الشعب الأوكراني”.

يشار إلَّى أن عدة شخصيات روسية سبق أن استُهدفت بالعقوبات الأوروبية الأمريكية، عقب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، لكن نطاق هذه العقوبات اتسع ليشمل 1158 شخصًا، وعلى رأسهم فلاديمير بوتين نفسه، ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين، ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين. وزير الخارجية سيرجي لافروف، و 98 كيانا.

وتشمل هذه العقوبات منع الأفراد المعَنّْيين من الذهاب إلَّى الدول الأوروبية وتجميد أصولهم الحالية.