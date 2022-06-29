الاتحاد الأوروبي يحظر إنتاج وبيع السيارات التقليدية بحلول 2035

وافق الاتحاد الأوروبي على وقف إنتاج وبيع السيارات المجهزة بمحركات الاحتراق التقليدية بحلول عام 2035، تمهِيْدًا للانتقال الكامل إلَّى السيارات الكهربائية.

يأتي ذلك فِيْ محاولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلَّى الصفر، بهدف تحقيق الأهداف المناخية للقارة الأوروبية، وخاصة حياد الكربون، بحلول عام 2050.

وفِيْ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اشترى الأوروبيون المزيد من سيارات الديزل، وهِيْ المرة الأولى التي تتفوق فِيْها مبيعات السيارات الكهربائية على سيارات الديزل، الأكثر شعبية فِيْ أوروبا تاريخياً.

استحوذت السيارات الكهربائية على حصة سوقية تزيد عَنّْ 20٪ من السيارات الجديدة المباعة فِيْ أوروبا وبريطانيا فِيْ ديسمبر، وفقًا لبيانات جمعها ماتياس شميدت، محلل سوق السيارات فِيْ برلين. انخفضت مبيعات سيارات الديزل، التي شكلت أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة فِيْ الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2015، إلَّى أقل من 19٪، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.