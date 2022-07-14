الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات نمو منطقة اليورو إلَّى 2.6% هذا العام

خفض الاتحاد الأوروبي يوم الخميس توقعاته إلَّى 2.6٪ هذا العام ورفع توقعاته للتضخم فِيْ منطقة اليورو إلَّى 7.6٪ فِيْ عام 2022.

أظهرت التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا تعرض للخطر جهُود التعافِيْ الاقتصادي للاتحاد الأوروبي فِيْ المستقبل المنظور، مع انخفاض النمو السنوي والتضخم القياسي.

وتشير أرقام الصيف لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلَّى أن معدل التضخم بلغ 7.6٪ هذا العام، بزيادة كبيرة عَنّْ التوقعات السابقة البالغة 6.1٪. فِيْ الشهر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.6٪ عَنّْ العام السابق.

وتراجعت توقعات النمو الاقتصادي 0.1 نقطة إلَّى 2.6 بالمئة لهذا العام، بانخفاض كبير عَنّْ نمو العام الماضي 5.3 بالمئة.

قال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن “حرب روسيا ضد أوكرانيا لا تزال تلقي بظلالها على أوروبا واقتصادنا”.

أدت الحرب إلَّى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أدى إلَّى ارتفاع التضخم وإضعاف النمو الاقتصادي وثقة المستهلك.

تتزايد المخاوف من أن أزمة الطاقة قد تزداد سوءًا إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي أو أوقفت الضخ تمامًا، حيث تتدافع الدول الأوروبية لإعادة ملء احتياطياتها استعدادًا لفصل الشتاء.

أقر الاتحاد الأوروبي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه الحفاظ على توازن الاقتصاد الأوروبي لأشهر قادمة، وجعل أي توقعات غير مؤكدة إلَّى حد كبير.

وجاء فِيْ بيان صادر عَنّْ الاتحاد الأوروبي أن “المخاطر التي تهدد آفاق النشاط الاقتصادي والتضخم تعتمد إلَّى حد كبير على تطور الحرب وخاصة تداعياتها على إمدادات الغاز إلَّى أوروبا”.

ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم القياسي هما السببان إلَّى حد كبير فِيْ الشاهد الاقتصادي الصعب الآخر، حيث يحوم اليورو بالقرب من التكافؤ مع الدولار بعد انخفاضه إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 20 عامًا.

ومما زاد الطين بلة، تسبب الارتفاع الأخير فِيْ حالات COVID-19 فِيْ توترات جديدة فِيْ الأسواق.