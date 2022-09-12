الاتحاد الأوروبي يربح المناقشة ويخسر الغاز.. القِصَّة الكاملة لحرب الطاقة

بعد أيام فقط من إعلان روسيا أنها لن تستأنف تدفق الغاز عبر خط أنابيب مهم إلَّى أوروبا،

وافق وزراء الطاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي على خطط شاملة للحد من أسعار جميع واردات الغاز وفرض ضريبة على منتجي الطاقة.

لكن فِيْ اجتماع طارئ أواخر الأسبوع الماضي، كافحوا للاتفاق على التفاصيل ولم يتمكنوا من التوصل إلَّى أي اتفاق نهائي بسبب الانقسامات الحادة بين الأعضاء.

أزمة العرض

لم يقرروا بعد ما إذا كان عليهم تحديد سقف لسعر جميع الغاز المستورد أو مجرد الإمدادات من روسيا وكَيْفَِيْة إنشاء آلية لجني أرباح غير متوقعة لشركات الطاقة ذات الأسعار المرتفعة القياسية.

مع توقع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فِيْ خطابها السنوي عَنّْ حالة الاتحاد يوم الأربعاء للتركيز على الطاقة، يحاول البيروقراطيون إيجاد أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين لمنع انقطاع التيار الكهربائي والألم المالي للشركات والمستهلكين هذا الشتاء.

وفِيْ حديثه إلَّى يورونيوز، قال فريدريك بيرسون، رئيس الصناعة فِيْ أوروبا “معالجة ارتفاع أسعار الطاقة وإيجاد طرق للتخفِيْف من حدتها مسألة ملحة من أجل البقاء على قيد الحياة لكل من الصناعات الأوروبية والأسر”.

يشار إلَّى أن إعلان موسكو، الاثنين، الأسبوع الماضي، أن إمدادات الغاز لن تعود عبر خط أنابيب نوردستريم 1 حتى رفع العقوبات المفروضة بعد غزوها لأوكرانيا، أثار مخاوف من قطع كامل للغاز الروسي.

ما هِيْ كَمْية الغاز التي يستوردها الاتحاد الأوروبي

فِيْ العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، أي حوالي 40٪ من إجمالي إمداداته.

وقد انخفض هذا الآن إلَّى 9٪، حيث استمرت التدفقات إلَّى أوروبا عبر تركيا وأوكرانيا فِيْ الانخفاض ؛ ساعد الضغط على العرض فِيْ دفع الأسعار إلَّى حوالي عشرة أضعاف متوسطها خلال العقد الماضي.

وصلت مستويات تخزين الغاز فِيْ الاتحاد الأوروبي إلَّى 83٪ من طاقتها الإجمالية، وهِيْ أعلى بكثير من هدف 80٪ المحدد بحلول نهاية أكتوبر، مما أثار الآمال فِيْ أن تكون هناك إمدادات كافِيْة هذا الشتاء.

لكن لا يزال هناك ضغط على السياسيين لإيجاد حلول للأزمة. قامت العديد من الشركات فِيْ القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة وإنتاج الصلب بإغلاق الإنتاج أو خفضه بالفعل، بينما يتعين على الأسر تقليص بعض الأساسيات مثل الغذاء لتحمل فواتير الطاقة.

ما الذي تم اقتراحه

وقدمت المفوضية مقترحات لخفض أرباح شركات الطاقة، وإعادة تدوير الإيرادات للمنازل والشركات، وتخفِيْف قواعد المساعدة الحكومية لإنقاذ الشركات التي تضررت بفواتير الطاقة المرتفعة، وفرض خفض إلزامي فِيْ الطلب على الكهرباء. من حيث المبدأ، تحديد سقف لسعر الغاز، بما فِيْ ذلك من روسيا.

وفِيْ اجتماع الجمعة، بحسب جمهُورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي حتى يناير المقبل، اتفق الوزراء على أن تركز بروكسل على أربعة مجالات.

المجالات الأربعة هِيْ تخفِيْضات فِيْ ذروة الطلب على الكهرباء. ضرائب غير متوقعة على إنتاج الطاقة غير الغازية ؛ سقف أسعار الغاز الأوسع ؛ وتوفِيْر السيولة لمنتجي الطاقة الذين يواجهُون مطالب أمنية متزايدة بشكل متزايد.

كَمْا دعا العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي إلَّى قطع الربط بين أسعار الغاز والكهرباء ؛ يريد آخرون خفض تكلفة ضرائب الكربون التي تدفعها الشركات لتعويض انبعاثاتها.

كَيْفَ ستعمل الحدود القصوى للأسعار والضرائب المفاجئة

هذا هُو المكان الذي ينهار فِيْه الاتفاق على ما يجب القيام به ؛ تعارض دول من بينها إيطاليا والنمسا واليونان فرض سقف على الواردات الروسية فقط لأنها تخشى أن توقف موسكو الإمدادات المتبقية.

تم التوصل إلَّى إجماع أوسع حول تحديد سقف لنسبة أكبر من الواردات، ولكن لم يتم الاتفاق على ما إذا كان هذا الحد ينطبق على غاز خط الأنابيب فقط أو على جميع الواردات بما فِيْ ذلك الغاز الطبيعي المسال.

الدنمارك وهُولندا من بين الدول التي لا تحرص على وضع سقف شامل لأنهما يخشيان أن يؤدي انخفاض الأسعار إلَّى زيادة الاستهلاك.

قال وزير الصناعات الاستخراجية الهُولندي هانز فِيْلبريف لصحيفة فاينانشيال تايمز “كل هذه الحدود القصوى العريضة لها عيب عدم تشجيع تأمين الإمدادات من البلدان الأخرى”.

يمكن هِيْكلة ضريبة مكاسب مفاجئة على أرباح منتجي الطاقة غير الغازية إما على شكل استرداد للإيرادات أو كحدود سعرية أكثر ديناميكية تدخل حيز التنفِيْذ.

هناك أيضًا نقاش حول ما إذا كان يجب أن تكون العتبات محددة لكل مصدر لتوليد الطاقة مثل الفحم والنووية والرياح والطاقة الشمسية أو يتم تطبيقها بشكل موحد، وفِيْ هذه الحالة سيتأثر الوقود الأكثر تكلفة مثل الفحم أكثر.