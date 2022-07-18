الاتحاد الأوروبي يعتزم “مضاعفة” وارداته من الغاز الأذربيجاني خلال بضعة أعوام

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الإثنين، خلال زيارة لأذربيجان، عَنّْ اتفاقية مع الجمهُورية السوفِيْتية السابقة فِيْ القوقاز،

وذلك لمضاعفة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الأذربيجاني “فِيْ غضون سنوات قليلة”.

“يتجه الاتحاد الأوروبي إلَّى موردي طاقة أكثر موثوقية. أنا اليوم فِيْ أذربيجان لتوقيع اتفاقية جديدة. هدفنا هُو مضاعفة شحنات الغاز الأذربيجاني إلَّى الاتحاد الأوروبي فِيْ غضون بضع سنوات. (هذا البلد) سيصبح شريكًا رئيسيًا لـ أمن الإمدادات وعلى الطريق إلَّى الحياد المناخي “، غردت فون دير لاين. “.