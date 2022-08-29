الاتحاد الأوروبي يعد “إصلاحًا هِيْكليًا لسوق الكهرباء”

مثل أزمة كاشفة، دفعت التكلفة الباهظة للطاقة وأسعار الكهرباء المتصاعدة أسواق الاتحاد الأوروبي إلَّى المرحلة الحتمية من الإصلاح الهِيْكلي.

تم الكشف عَنّْ حدود تصميم سوق الكهرباء مع استمرار أسعار الطاقة فِيْ الارتفاع دون سقف أو حدود نحو آمال الانتعاش، وهذا ما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلَّى الإعلان عَنّْ خطط طارئة للإصلاح الهِيْكلي الأوروبي. سوق الكهرباء، حيث تعرض لانتقادات متزايدة فِيْ مواجهة ارتفاع الأسعار الجنوني.

وسيكون هذا الإصلاح، الذي طالبت به فرنسا منذ فترة طويلة ولكن انقسمت عليه 27 دولة، على جدول أعمال اجتماع لوزراء الطاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي فِيْ 9 سبتمبر فِيْ بروكسل.

فِيْ كلمة ألقاها فِيْ مؤتمر دولي فِيْ بليد، سلوفِيْنيا، أقرت فون دير لاين بأن السوق “تطور فِيْ ظل ظروف مختلفة تمامًا”، مشيرة إلَّى أن “أسعار الكهرباء المرتفعة تظهر بوضوح حدود أداء السوق الحالي”.

وأوضحت “لذلك، تعمل المفوضية الآن على التدخل الطارئ والإصلاح الهِيْكلي لسوق الطاقة”، دون أن توضح التغييرات قيد الدراسة.

واجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا فِيْ أسعار الطاقة خلال الأشهر الستة الماضية فِيْ أعقاب الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

يشار إلَّى أن أسعار الكهرباء فِيْ السوق الأوروبية تحددها أغلى مصدر للطاقة المطلوبة لإنتاجها – حاليًا محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز.

فِيْ ظل حرب أوكرانيا، ارتفعت أسعار الغاز بالجملة، مما أدى إلَّى ارتفاع تكلفة الكهرباء.

وأعلن وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الاجتماع الطارئ فِيْ 9 سبتمبر / أيلول. وكتب على تويتر “نحتاج إلَّى إصلاح سوق الطاقة. إيجاد حل على مستوى الاتحاد الأوروبي هُو الأفضل”.

كَمْا حث المستشار الألماني أولاف شولتز الدول الأعضاء على التوصل إلَّى اتفاق “بسرعة” و “بطريقة منسقة” بشأن الإصلاحات. وقال إن النظام الحالي “لا يمكن وصفه بأنه يعمل إذا أدى إلَّى ارتفاع أسعار الكهرباء بهذه الطريقة”.

تتزايد الدعوات من أجل تغيير سوق الكهرباء المشتركة بعد ستة أشهر من الحرب فِيْ أوكرانيا، ووصلت أسعار الطاقة إلَّى مستويات عالية للغاية، مما أثار الخوف من ارتفاع تكاليف المعيشة فِيْ الشتاء.

فِيْ السوق الأوروبية، يحدد السعر الذي يتم فرضه على جميع شركات توزيع الكهرباء فِيْ القارة تكلفة آخر مصدر للكهرباء لتلبية الطلب، وغالبًا ما تكون محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. ارتفعت أسعار الكهرباء بالتوازي مع ارتفاع أسعار الغاز المرتبط بالانخفاض الحاد فِيْ شحنات الغاز الروسي إلَّى أوروبا.

دعا المستشار النمساوي كارل نهامر، الأحد، الاتحاد الأوروبي إلَّى “فصل سعر الكهرباء عَنّْ سعر الغاز” لوقف جنون الأسعار. وقال إن هذا الفصل سيكون على قائمة المحادثات فِيْ اجتماع 9 سبتمبر. وفِيْ نفس اليوم، دعا وزير الطاقة البلجيكي تاين فان دير سترايتن إلَّى إصلاح السوق الذي وصفه بأنه “فاشل” و “لم يعد مناسبًا لتلبية احتياجات العديد من المستهلكين والأسر”.

وقد طالبت فرنسا بهذا الفصل أيضًا، حيث تعتقد أن المستهلكين الفرنسيين لا يستفِيْدون من انخفاض تكاليف الطاقة النووية بسبب آلية “عفا عليها الزمن”.

فِيْ العام الماضي، فِيْ بيان مشترك نُشر فِيْ أكتوبر 2022، عارضت تسع دول أعضاء، بما فِيْ ذلك ألمانيا، بشدة أي إصلاح لسوق الكهرباء، بحجة أن النظام الحالي كان فعالًا فِيْ “المساهمة فِيْ الابتكار” و “تسهِيْل الانتقال” إلَّى الطاقات الخضراء .