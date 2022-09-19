الاتحاد الأوروبي يهدّد بتجميد دفع 7.5 مليار يورو مخصصة للمجر

اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأحد على الدول الأعضاء تعليق مدفوعات حوالي 7.5 مليار يورو من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب ارتفاع مخاطر الفساد، والإصلاحات المعلقة.

وصرح مفوض الميزانية الأوروبية يوهانس هان فِيْ مؤتمر صحفِيْ بأن “المجر تعهدت بإبلاغ المفوضية بأنها ستنفذ إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر. وسوف نعيد تقييم الوضع ونتصرف على هذا الأساس”.

فِيْ أبريل، أطلقت بروكسل إلَّى المجر آلية لم تستخدمها من قبل، مما قد يؤدي إلَّى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يُعتبر استخدامها معرضًا لخطر الفساد أو عدم وجود رقابة قضائية فِيْ بلد ما.

القرار النهائي متروك للمجلس الأوروبي، الهِيْئة التي تمثل الدول الأعضاء، والتي سيكون أمامها شهر للرد على اقتراح المفوضية. يمكن تمديد هذه الفترة لمدة شهرين إضافِيْين.

ردًا على مخاوف بروكسل، أعلنت المجر مؤخرًا عَنّْ سلسلة من الإجراءات، بما فِيْ ذلك إنشاء “هِيْئة مستقلة” مكلفة بمكافحة الفساد وتحسين الشفافِيْة فِيْ المناقصات العامة.

كَمْا تبذل بودابست قصارى جهدها لإقناع بروكسل بتنفِيْذ خطة التعافِيْ بعد كوفِيْد -19 (5.8 مليار يورو كَمْساعدات). المجر هِيْ الدولة الوحيدة فِيْ الاتحاد الأوروبي التي لم توافق المفوضية الأوروبية على خطتها، للأسباب نفسها المتعلقة باحترام سيادة القانون.