الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم مالي لأوكرانيا بقيمة مليار يورو

وافق الاتحاد الأوروبي على مساعدة مالية جديدة بقيمة مليار يورو لأوكرانيا

هذا لدعم الاحتياجات النقدية العاجلة للبلد فِيْ حالة حرب.

ألمانيا تواصل إجراء محادثات حول صفقة أكبر، وفقا لبلومبرج نيوز.

أعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي خيار الدعم يوم الخميس الماضي بعد أن فشلت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفِيْذية للاتحاد الأوروبي – فِيْ تأمين موافقة برلين على حزمة كانت تتطلب 8.8 مليار يورو فِيْ شكل قروض.

بالإضافة إلَّى المخاوف بشأن هِيْكل التمويل، تطالب ألمانيا بمنح بدلاً من القروض، بحسب مصادر ألمانية.

يأتي التمويل الطارئ فِيْ وقت لا يزال العمل فِيْه جارياً على الحزمة الأكبر.