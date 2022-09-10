الاتحاد التونسي للشغل تقدم فِيْ المفاوضات مع الحكومة لزيادة الأجور

أحرز الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية فِيْ تونس) تقدما فِيْ مفاوضاته مع الحكومة بشأن زيادة الأجور وتحديد الدعم.

وتأتي المفاوضات مع الحكومة حيث تسعى الأخيرة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يتطلب بدوره حزمة إصلاح اقتصادي تهدف إلَّى خفض الإنفاق الحكومي (الإعانات) وتجميد الأجور من أجل تقليص عجز الموازنة.

قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، فِيْ كلمة ألقاها اليوم فِيْ محافظة المنستير الساحلية بمناسبة يوم العلم، أن هناك تقدمًا فِيْ المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة، معربًا عَنّْ أمله فِيْ الخروج بحل. لإسعاد المجتمع التونسي الذي لا يحتاج إلَّى مزيد من التوترات بحسب تقديره.

وأشار التبوبي إلَّى ضرورة حشد الجميع من أجل التنمية وخلق الثروة الحقيقية.

مطالب النقابات العمالية

مطالب النقابة العمالية هِيْ التوصل إلَّى اتفاق مع الحكومة بشأن زيادة أجور الموظفِيْن، وعدم رفع الدعم عَنّْ المواد الأساسية، بالإضافة إلَّى سحب التعميم الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات ذات الصلة دون ترخيص من الحكومة. .

وأشار الطبوبي إلَّى أن المفاوضات مع الحكومة حول المنافع الاجتماعية استمرت قرابة 7 ساعات أمس الجمعة، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيرة المالية سهام بوغديري، وشهدت بعض التعثرات وبعض المقترحات كانت. طرحت فِيْ محاولة لحل الوضع فِيْ ضوء الوضع الاقتصادي الصعب فِيْ البلاد. .

وأكد أن هِيْئة إدارية وطنية ستنعقد غدا الأحد، لطرح كافة القضايا، معتبرا أن مرجعيتها فِيْ الاتحاد دائما قرارات مؤسسية، مؤكدا قدرة الاتحاد على تحقيق التوازن بين الدور الوطني والاجتماعي.

حديث الإضراب

وشدد الطبوبي على أن النقابة ليست من دعاة الإضرابات، بل من دعاة الحوار الجاد الذي يؤدي إلَّى نتائج ملموسة، مشددًا على ضرورة أن يكون الناس صريحين بشأن أوضاع البلاد.

وأشار إلَّى أن هناك وضعا دوليا وداخليا استثنائيا يتطلب الوحدة الوطنية للنهُوض بالظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وستزيد هذه المطالب من الضغوط المفروضة على الحكومة التي تواجه أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، وتؤدي إلَّى جهُود كبيرة ومفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار لإنعاش الخزانة العامة.

وتقول الحكومة إن رفع الأجور خلال هذه الفترة لا يتناسب مع الإمكانيات المالية للدولة.

لمنحه هذا التمويل، يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة التونسية أن يكون لديها حزمة إصلاح اقتصادي تهدف إلَّى خفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور من أجل تقليص عجز الميزانية.