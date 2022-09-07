الاتحاد السعودي يعتمد انطلاق دوري الرديف التنشيطي

وافق مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم على انطلاق النسخة الأولى من دوري الرديف بمشاركة 7 فرق من دوري روشان للمحترفِيْن وهم الشباب، الاتفاق، أبها، الفاتح، الفِيْحاء. والطائي والوحدة.

يقام الدوري الاحتياطي المنعش بنظام الدوري الكامل “ذهابًا وإيابًا”، لذا فإن مبارياته مرادفة لمباريات دوري روشان للمحترفِيْن “2022-2023” بإجمالي 42 مباراة فِيْ الموسم، طالما يُسمح لكل نادٍ بذلك. إدخال 20 لاعباً فِيْ قائمة المباريات وفق شروط مختلفة تتمثل فِيْ إدخال اللاعب فِيْ قائمة الفريق الأول واللاعبين المقيدين بقوائم الأندية فِيْ الدرجة الأدنى يحق لهم المشاركة فِيْ مباريات الدوري الاحتياطي.

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وستتلقى الأندية المشاركة فِيْ الدوري دعما ماليا قدره مليوني ريال، بالإضافة إلَّى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها 2،825 ألف ريال، فضلا عَنّْ زيادة عدد اللاعبين المسجلين فِيْ قائمة الفريق الأول من 30 إلَّى 35 لاعبا.

يهدف اعتماد الدوري الاحتياطي إلَّى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين والمساعدة فِيْ زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياطيين فِيْ المباريات شديدة التنافس، ومشاركة اللاعبين الشباب فِيْ مباريات أقوى وأيضًا فِيْ العودة التدريجية للاعبين المصابين. .

سيتم السماح بعدد من 5 استبدالات فِيْ كل مباراة، فِيْ حين سيتم تطبيق العقوبات التأديبية لمباريات الدوري الاحتياطي على نفس الدوري ولن تنتقل إلَّى البطولات الأخرى ما لم تقرر لجنة التأديب خلاف ذلك، كَمْا هُو الحال مع البطاقات الملونة. لا ينتقلون من وإلَّى الدوري.