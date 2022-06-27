الاتحاد السكندري يحقق فوزًا ثمينًا على حساب فاركو في الدوري

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بالإسكندرية من الفوز على حساب نظيره فاركو بهدف واحد في الدوري.

واجه فريق اتحاد الإسكندرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، نظيره فاركو، في اليوم الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وانتهى الجزء الأول من المباراة بخروج الاتحاد من الإسكندرية، حيث بدأت المباراة كمباراة سجال بين الجانبين ببعض المحاولات الهجومية التي لم تثمر.

سجل سيدو سمبوري الهدف الوحيد لاتحاد الإسكندرية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول من ركلة جزاء.

ورفع اتحاد الإسكندرية رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع في ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد فاركو عند 30 نقطة في المركز الثامن.