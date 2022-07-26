الاتحاد السكندري يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بثنائية أمام إنبي

تمكن أول فريق كرة قدم في الاتحاد الإسكندرية من العودة إلى سلسلة انتصاراته في الدوري على حساب نظيره إنبي.

وتغلب فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد بالإسكندرية على إنبي بهدفين مقابل هدف، في اليوم السابع والعشرين من مسابقة الدوري.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، حيث افتتح الاتحاد الإسكندري التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق بنجامين بواتنج.

مصطفى شلبي سجل هدف التعادل لإنبي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء منحها الحكم بعد لمسة يد.

وفي الشوط الثاني، طرد خالد الغندور، اتحاد الإسكندرية، في الدقيقة 73.

وسجل السيد سالم الهدف الثاني لاتحاد الإسكندرية في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد من الإسكندرية إلى 33 نقطة في المركز العاشر في الترتيب، بينما يتوقف رصيد إنبي عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.