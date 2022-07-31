الاتحاد السكندري يسقط أمام طلائع الجيش بثنائية في الدوري

سقط الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بالإسكندرية في فخ الهزيمة أمام نظيره طلعة الجيش، في اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري.

وخسر الاتحاد السكندري أمام نظيره طلعة الجيش الذي بلغ نصف نهائي الدوري برصيد هدفين مقابل هدف واحد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الطلائع بهدفين، حيث افتتح الزهدي التسجيل لطلاء الجيش في الدقيقة الرابعة.

وأضاف أحمد سمير الهدف الثاني لطلاء الجيش قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45 + 1.

وفي الشوط الثاني نجح الاتحاد السكندري في انتزاع هدف منه لتقليص الفارق عن طريق بنجامين بواتنج في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد طلعة الجيش إلى 44 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز المصري، فيما بقي رصيد الاتحاد الإسكندرية عند 33 نقطة في المركز العاشر.