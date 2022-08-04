الاتحاد السكندري يفقد أبرز أسلحته أمام الأهلي

إتحاد الإسكندرية يخسر جهد مهاجمه الأنجولي كريتوفاو مابولولو، خلال المواجهة القادمة مع الأهلي في بطولة الدوري المصري.

يستضيف الاتحاد نظيره الأهلي على ملعب برج العرب مساء الأحد المقبل في الجولة 29 من الدوري المصري.

وبحسب عمرو الأشلام، طبيب الاتحاد بالإسكندرية، فإن الأنجولي مابولولو لن ينضم إلى مباراة الأهلي المقبلة.

وأكد طبيب الاتحاد السكندري أن اللاعب الأنجولي لم يشف بعد من إصابته العضلية السابقة.

غاب مابولولو عن آخر مباراتين للاتحاد ضد إنبي وطلاء الجيش، بعد أن سجل هدفي زعيم الثاقر في التعادل ضد شركة إيسترن كومباني.

هذا مقبول وإذا سجل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا 12 هدفًا في 21 مباراة مع الاتحاد الإسكندري في الدوري المصري هذا الموسم، فإنه يحتل المركز الثالث في جدول هدافي الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 33 نقطة من 28 مباراة خاضها.