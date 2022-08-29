الاتحاد عرض 9 ملايين للتجديد مع فهد المولد .. رد رسمي يحسم الجدل

يواصل الإعلان عَنّْ انتقال فهد المولد نجم الاتحاد السابق والسعودية لكرة القدم إلَّى نادي الشباب أصداء واسعة فِيْ الشارع الرياضي، خاصة بعد ورود أنباء عَنّْ رفض العميد السابق عرضًا مغريًا. لمجلس ادارة انمار الهايلي لتجديد عقده.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد قرر تجميد إيقاف فهد المولد وتسوية فترة الإيقاف التي مرت بعد أزمة المنشطات.

انتهى عقد فهد المولد مع الاتحاد، للإعلان عَنّْ انتقاله إلَّى صفوف الشباب لمدة 3 مواسم، مقابل خمسة ملايين ريال فِيْ الموسم الواحد، بحسب تقارير صحفِيْة منسوبة إلَّى صحيفة “البلاد”.

وأطلق الناقد الرياضي والإعلامي المحسوب على الاتحاد مفاجأة، عَنّْدما قدمت إدارة العميد عرضًا بقيمة 9 ملايين ريال فِيْ الموسم، فِيْ مواجهة أزمة المنشطات التي يعاني منها.

وتابع أن الاتحاد قدم عرضا جديدا للمولد بعد رفع التعليق خمسة ملايين ريال إضافة إلَّى الحوافز لكنه قوبل بالرفض مؤخرا.

اقرأ أيضا فِيْ السعودية الرياضية

هجوم مسلح على منزل نجم برشلونة .. “الضرب أوباميانج”

“تعليق مباراة النصر للاحتفال بحديقة الرسول” .. الموقف القانوني

رد رسمي من وكيل فهد المولد على تصريحات محمد البكيري

ورد جراح الظفِيْري وكيل أعمال فهد المولد على تصريحات البكيري بتقديم الاتحاد عرضا لموكله بقيمة 9 ملايين ريال قبل أزمة المنشطات، مؤكدا أن هذا الأمر باطل تماما وطالب بعدم القيام بذلك. العب مع المعجبين.

وكان المولد قد أرسل عدة رسائل لجماهِيْر الاتحاد بعد انتهاء عقده، جاء فِيْها

– “كل بداية لها نهاية … وكل نهاية لها قِصَّة ورواية … وبين البداية والنهاية هناك فصول حب وكبرياء وغرام … الليلة عقدي مع النادي الذي أحببته وكان لي شرف الخدمة بجميع فئاته العمرية وانتهت الليلة رسميا رحلتي مع الاتحاد “.

– “انتهى عقدي مع العميد كلاعب، وسيبقى مكانه فِيْ قلبي ما دمت على قيد الحياة، وستبقى جماهِيْر الاتحاد فِيْ قلبي وفِيْ رأسي وأمامي فِيْ كل شيء. ” مواسمي وبقية حياتي.

– “يشرفني الليلة أن أرتدي شعار نادي كبير عزيز على قلبي. الليلة أنا ليث على قائمة اللواث. يشرفني وفخر بالدفاع عَنّْ شعارهم، وأدعو الله الله جدير بثقة إدارتكَمْ وجمهُوركَمْ الكرام. صلواتكَمْ “.

– “شكراً من أعماق قلبي لزملائي ورفاقي من كل الأعمار فِيْ نادي الاتحاد الذين تشرفت بلقائهم، وشكراً لأخي العزيز جراح الظفِيْري”.