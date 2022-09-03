“الاتحاد فِيْ مأزق بعد عقوبة نياكاتي”.. رد حاسم

أصدر الفِيْفا قرارا بفرض عقوبة شديدة على نادي الاتحاد، فِيْ إطار الشكوى التي قدمها اللاعب يوسف نياكاتي.

وقرر اتحاد “الفِيْفا” منع الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد محليا ودوليا بسبب عدم دفع يوسف نياكاتي رسوم اللاعبين.

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ونشر الإعلامي الرياضي جمال عارف رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” جاء فِيْها الآتي

“النقابة ممنوعة من التسجيل لمدة ثلاث فترات فِيْ قضية نياكاتي، والحَقيْقَة أنه سيتم دفع مبلغ 400 ألف يورو، ومن ثم لا توجد قضية أو أي شيء آخر!

لا تلتفت إلَّى هذا النوع من الأخبار التي تنتشر بسرعة عَنّْ الاتحاد، وثق فِيْ أن العمل فِيْ ناديك يسير بسلاسة.

عين الاتحاد يوسف نياكاتي، على سبيل الإعارة من الوحدة، فِيْ صيف 2022، لكن إدارة النقابة برئاسة أنمار الهِيْلي، قررت قطع القرض، واتفقت مع نياكاتي على إنهاء عقده فِيْ يناير 2022. مقابل دفع مبلغ معين.

جاء قرار الاتحاد بقطع إعارة يوسف نياكاتي، وراء توفِيْر مكان فِيْ قائمة اللاعبين الأجانب، لتوظيف المغربي عبد الرزاق حمدالله، فِيْ اتفاق انتقال حر، بعد رحيله عَنّْ النصر.

جدير بالذكر أن لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت منع الاتحاد من التوظيف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فِيْ إطار الشكوى المقدمة من نادي النصر، فِيْما يعرف إعلاميًا. “تسجيلات حمدالله” والتي تتضمن مفاوضات بين الاتحاد وحمد الله أثناء تواجده هناك فِيْ الفترة المحمية بموجب عقده مع شركة النصر.

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