الاتحاد فِيْ ورطة.. نياكاتي يكشف قرارات قضيته ضد العميد

كشف يوسف نياكاتي، لاعب نادي الاتفاق، حَقيْقَة العقوبة المفروضة على نادي الاتحاد، على خلفِيْة قضيته ضد الكابتن.

عين الاتحاد يوسف نياكاتي، على سبيل الإعارة من الوحدة، فِيْ صيف 2022، لكن إدارة النقابة برئاسة أنمار الهِيْلي، قررت قطع القرض واتفقت مع نياكاتي على إنهاء عقده فِيْ يناير 2022. مقابل دفع مبلغ معين.

وكان قرار الاتحاد يقضي بقطع إعارة يوسف نياكاتي، للسماح بمكان فِيْ قائمة اللاعبين الأجانب، للتعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمدالله، فِيْ صفقة انتقال مجانية، بعد رحيله عَنّْ النصر.

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تفاصيل العقوبة

ونشر نياكاتي تفاصيل العقوبة التي فرضت على نادي الاتحاد فِيْ قضيته عبر حسابه على “انستجرام” حيث كتب لتجنب التكهنات أؤكد أن لدي قضية معلقة مع الاتحاد بخصوص القرار الذي سيتم اتخاذه. الاستنتاج النهائي. وصدر حكَمْ ملزم بمنع تسجيل النادي بسبب عدم الامتثال والدفع المعلق. هذا هُو التعليق الوحيد الذي أود الإدلاء به، وأرجو احترام خصوصيتي وحسن النية، شكرًا لك “.

وقرر اتحاد “الفِيْفا” منع الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد محليا ودوليا بسبب عدم دفع يوسف نياكاتي رسوم اللاعبين.

جدير بالذكر أن لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت منع الاتحاد من التوظيف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فِيْ إطار الشكوى المقدمة من نادي النصر، فِيْما يعرف إعلاميًا. “تسجيلات حمدالله” والتي تتضمن مفاوضات بين الاتحاد وحمد الله أثناء تواجده هناك فِيْ الفترة المحمية بموجب عقده مع شركة النصر.