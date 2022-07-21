“الاتحاد قدم هذا الطلب فقط فِيْ قضية حمد الله”.. كواليس نارية

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ تطورات جديدة فِيْ قضية تسجيلات المغربي عبد الرزاق حمدالله، والتي أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.

رفع نادي النصر قضيته ضد نادي الاتحاد واللاعب عبد الرزاق حمدالله أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، مع تقديم تسجيلات صوتية للجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، متضمنة مفاوضات بين الاتحاد واللاعب. الذي كان فِيْ فترة الحماية فِيْ عقده مع النصر.

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من جهتها، أفادت الإعلامية هتان النجار، أن نادي الاتحاد قدم حججه لعدم الاختصاص، ولم يتم التطرق إلَّى أمور أخرى.

وأضاف الصحفِيْ أحمد العجلان، أن مدير كرة القدم بالاتحاد حامد البلوي، والإداري مشعل السعيد، كانوا راضين عَنّْ الدفع أمام لجنة الاحتراف فِيْ قضية الحمدالله، وهِيْ خارجة. اختصاص اللجنة ؛ لأنه يجري النظر فِيْه بكل تفاصيله بما فِيْ ذلك ما يتعلق بالتسجيلات لدى الاتحاد الدولي “الفِيْفا”.

قِصَّة حمدالله مع الاتحاد والنصر

لعب عبد الرزاق حمدالله فِيْ صفوف النصر، خلال الفترة ما بين أغسطس 2022 ونوفمبر 2022، وأحرز 115 هدفًا فِيْ 110 مباراة رسمية، فِيْ بطولات مختلفة، بقميص كأس العالم، قبل أن يعلن النصر ختام المباراة. العقد. العلاقة مع اللاعب لأسباب قانونية.

أعلن نادي الاتحاد تعاقده الرسمي مع عبد الرزاق حمدالله، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لموسم ونصف، وشارك فِيْ 15 مباراة رسمية مع العميد، سجل فِيْها 13 هدفا.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات صوتية، زعموا أن المدير التنفِيْذي للاتحاد حميد البلوي حرض اللاعب حمدالله، أثناء لعبه فِيْ صفوف النصر، على تجاوز العميد خلال فترة الحماية فِيْ عقده مع. العالم.

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