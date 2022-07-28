“الاتحاد للطيران” تحلق بالأرباح.. 296 مليون دولار خلال نصف عام

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عَنّْ تحقيق أرباح قياسية للنصف الأول من عام 2022.

وذكرت الشركة أن أرباحها بلغت 296 مليون دولار، مقابل خسارة 392 مليون دولار فِيْ النصف الأول من عام 2022، رغم ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 60٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

نقلت الاتحاد للطيران 4.02 مليون مسافر فِيْ النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 980 ألف مسافر فِيْ النصف الأول من عام 2022، بمعدل إشغال مقاعد بنسبة 75٪.

زيادة عدد المسافرين

وذكرت الشركة أن نسبة أعداد المسافرين زادت بشكل منتظم خلال الأشهر الستة الماضية، بزيادة قدرها 21.9٪ مع انتعاش الطلب على السفر، وقالت إنها شهدت زيادة كبيرة فِيْ عدد المسافرين فِيْ فبراير بعد تخفِيْف قيود السفر. فِيْ أبو ظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

فِيْ بداية العام، أطلقت الاتحاد للطيران رحلاتها إلَّى 5 وجهات صيفِيْة، بما فِيْ ذلك الرحلات الموسمية إلَّى هِيْراكليون فِيْ جزيرة كريت ومدينة نيس الفرنسية.

حققت الشركة أداءً قوياً فِيْ عمليات الشحن، حيث زادت حمولة الشحن بنسبة 44٪ فِيْ النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالعام الماضي، وزادت إيرادات الشحن بنسبة 56٪ مقارنة بالعام الماضي.

رحلات العودة

قال توني دوغلاس، الرئيس التنفِيْذي للمجموعة، مجموعة الاتحاد للطيران “من خلال استراتيجية تحول الأعمال، تخرج الاتحاد من الوباء بشكل أقوى من أي وقت مضى، مع أسطول عالمي المستوى، وخدمة لا مثيل لها، واستراتيجية استدامة منسوجة فِيْ كل جزء من أعمالنا. اعمال.”

وأضاف “مع عودة الرحلات على نطاق واسع فِيْ عام 2022، كانت الاتحاد للطيران حاضرة لنقل ضيوفها لزيارة أحبائهم أو قضاء الإجازات التي انتظروها لفترة طويلة، ونقل أكثر من 4 ملايين مسافر من وإلَّى إمارة أبو ظبي “.

وشدد على أن الاستدامة لا تزال محور تركيز الاتحاد للطيران مع دخول أسطول طائرات A350-1000 إلَّى الخدمة، و “نواصل تعزيز جهُودنا للحد من انبعاثات الكربون، مما أدى إلَّى فوز الاتحاد للطيران بلقب أفضل شركة طيران صديقة للبيئة للعام. . ”

تضاعفت إيرادات الاتحاد للطيران ثلاث مرات فِيْ الأشهر الستة الأولى من العام، لتصل إلَّى 1.25 مليار دولار مقارنة بـ 320 مليون دولار فِيْ النصف الأول من عام 2022 مع عودة المزيد من مسافري الأعمال والترفِيْه إلَّى السفر، نتيجة لتخفِيْف قيود السفر بعد كوفِيْد- 19 جائحة فِيْ العديد من البلدان. البلدان الموجودة على شبكة وجهات الاتحاد.

واصلت رحلات الشحن تحقيق نتائج استثنائية، حيث بلغت إيراداتها 802 مليون دولار فِيْ النصف الأول من عام 2022، أو بزيادة قدرها 6٪ عَنّْ النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من أن حجم الركاب قد قلل من سعة الشحن فِيْ المنطقة. سجل جسم الطائرة انخفاضًا بنسبة 19 ٪ فِيْ حجم الشحنات المشحونة.

نتيجة للتركيز المستمر على خفض التكاليف، انخفضت المصاريف الثابتة غير المباشرة والمصروفات المالية بنسبة 9٪ و 13٪ على التوالي.

أكثر مرونة وكفاءة

وقال آدم بوقديدة، المدير المالي “لقد جعلت استراتيجية التحول الاتحاد للطيران أكثر مرونة وكفاءة”، معربًا عَنّْ فخره بعودة الشركة إلَّى الربحية فِيْ النصف الأول من عام 2022.

وأضاف “خلال هذه الفترة، تمكنا من خفض النفقات الثابتة غير المباشرة والنفقات المالية بمقدار 50 مليون دولار مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، وخفض مستوى الدين فِيْ ميزانيتنا العمومية، وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بأكثر من 600 مليون دولار”.

وأوضح قائلاً “مع تكثيف عملياتنا وتسجيل زيادة بمقدار أربعة أضعاف فِيْ حجم الركاب، حافظنا على قاعدة التكلفة لدينا، مما يعكس مجرد زيادة بنسبة 26٪ فِيْ تكاليف التشغيل على الرغم من زيادة سعة المقاعد المتاحة بنسبة 46٪.”