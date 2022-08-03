“الاتحاد للطيران” تعزز عمليات الشحن الجوي بطائرات “إيرباص – A350F”

أكدت الاتحاد للطيران طلبها لشركة إيرباص لشراء سبع طائرات شحن جديدة من طراز A350F خلال معرض سنغافورة للطيران.

تعزز هذه الخطوة من قدرات الشحن لدى الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تزويد أسطولها بأحدث طائرات الشحن وأكثرها كفاءة فِيْ السوق.

يؤكد هذا الطلب جهُود الاتحاد للطيران وإيرباص لتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين، من خلال إضافة طائرات شحن إلَّى طلبها السابق لشراء 20 طائرة ركاب A350-1000 من أكبر حجم متاح، قامت شركة إيرباص بتسليم خمس طائرات منها. حتى الآن.

قال توني دوغلاس، الرئيس التنفِيْذي لمجموعة الاتحاد للطيران “بينما نسعى جاهدين لبناء أحد أساطيل الطيران الأكثر حداثة واستدامة حول العالم، يسعدنا توسيع شراكتنا طويلة الأمد مع شركة إيرباص بإضافة سبع طائرات A350F جديدة. شحن إلَّى أسطولنا.

“من خلال طائرات الشحن هذه، نسعى لدعم معدلات النمو الاستثنائية لقسم الشحن لدينا، ومع عائلة A350-1000 ذات الكفاءة فِيْ استهلاك الوقود، نحن ملتزمون بحملنا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.”

وقال كريستيان شيرر، الرئيس التجاري لشركة إيرباص ورئيس شركة إيرباص الدولية “يسعدنا توسيع شراكتنا الراسخة مع الاتحاد للطيران، والتي كان آخرها إضافة طائرة ركاب A350 إلَّى أسطول طيران الإمارات الوطني، و واليوم تواصل الاستفادة من هذه العائلة من الطائرات من خلال شراء طائرات الشحن. A350F.

وأضاف “يتميز الجيل الجديد من طائرات الشحن كبيرة الحجم بميزات وأداء لا مثيل له من حيث الأميال، وكفاءة استهلاك الوقود، ومستويات الانبعاثات المنخفضة، مما يساعد العملاء على تحسين الكفاءات التشغيلية مع تقليل الآثار البيئية”.

كَمْا وقعت الاتحاد للطيران اتفاقية طويلة الأجل للحصول على خدمات شاملة لساعات الطيران (FHS) من شركة إيرباص لدعم أسطولها المكون من طائرات A350، وضمان الأداء العالي وتحسين مستويات الموثوقية، وهِيْ الاتفاقية الأولى من نوعها فِيْ الشرق الأوسط. كَمْا اعتمدت الاتحاد للطيران نظام مراقبة السلامة SkyWise. من Airbus، مما يسمح لها بإدارة عمليات الطائرات واستكشاف المشكلات وإصلاحها فِيْ الوقت الفعلي، مما يوفر الوقت ويقلل من تكاليف الصيانة المفاجئة.

تتميز طائرة A350F بمجموعة واسعة من الميزات المشتركة مع طائرة الركاب A350، حيث أن كلا الطرازين جزء من أحدث عائلة فِيْ العالم لطائرات المسافات الطويلة.

وتبلغ حمولة طائرات الشحن هذه 109 أطنان، مما يتيح لها تلبية احتياجات جميع أسواق الشحن. يشتمل A350F أيضًا على بوابة شحن ضخمة، وتم تحسين جسم الطائرة وسعتها لتتوافق مع الأحجام القياسية للمنصات وحاويات التخزين للقطاع.

تشكل المواد المتقدمة أكثر من 70٪ من هِيْكل طائرة A350F، مما يمنحها وزن إقلاع أقل بمقدار 30 طنًا، وتساهم فِيْ خفض استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة 20٪ مقارنةً بالمنافس الحالي.

يتوافق الطراز تمامًا مع معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحسّنة الصادرة عَنّْ منظمة الطيران المدني الدولي، والتي ستكون سارية اعتبارًا من عام 2027. وقد تلقت إيرباص حتى الآن 31 طلبية مؤكدة من طراز A350F من ستة عملاء، بما فِيْ ذلك من الاتحاد. للطيران.

تساهم طائرة A350F فِيْ رسم مستقبل قطاع الشحن الجوي، حيث تتماشى مع التوجه لاستبدال طائرات الشحن كبيرة الحجم، ومع المتطلبات البيئية المتزايدة، والطراز مجهز بأحدث التقنيات بالإضافة إلَّى محركات رولز رويس ترنت XWB-97 الموفرة للوقود.