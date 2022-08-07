“الاتحاد مهدد بشكوى جديدة”.. رسالة للاحتراف فِيْ قضية حمد الله

بعث الصحفِيْ الرياضي بطل القوس، برسالة إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بخصوص عقوبة الإيقاف بحق المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

قررت اللجنة المهنية حرمان النادي من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بغرامة قدرها 500 ألف ريال، إضافة إلَّى إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال. مع ايقاف الرئيس التنفِيْذي حميد البلوي لمدة 6 اشهر وغرامة 300 الف ريال والوقف الاداري لمشعل السعيد لمدة 3 اشهر.

اقرأ أيضا الفِيْفا يصدم الاتحاد .. وحَقيْقَة أن “زيادة” أوقف حمدالله لمدة 10 أشهر

ونشر القوس رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” جاء فِيْها ما يلي

“بعد صدور قرار توقيف الحمد الله، ناقش الفقهاء ما إذا كان ينبغي اعتبار فترة التعليق جزءًا من العقوبة أم لا … مع اعتماد كل جانب على مواد قانونية يعتقدون أنها ستعطي الأولوية لرأيهم …

أي أن أي ناد يلعب ضده حمدالله بعد الجولة الثامنة سيحتج …!

اذن أليس من الافضل للجنة المهنية ان تصدر توضيحا لتغلق باب الجدل

جاء قرار اللجنة المهنية بعد الشكوى المقدمة من نادي النصر والتي حملت تسجيلات تفِيْد بوجود مفاوضات بين المدير التنفِيْذي للاتحاد حامد البلوي للاعب حمدالله أثناء تواجده فِيْ الملعب. رعى. مدة عقده مع النصر.

أنظر أيضا..

مباريات الاتحاد فِيْ دوري 2023 .. فوز كلاسيكي و “ديربي” فِيْ أسبوعين

الاتحاد فِيْ بيان رسمي يتحرك بشكل قانوني بعد “معاقبة الحمد الله”.