الاتحاد مهدد بـ”عقوبات خطيرة” فِيْ قضية هروب الشنقيطي

أصبح نادي الاتحاد موضع “عقوبة جدية” جديدة خلال الأيام المقبلة، إثر أزمة النجم العالمي الشاب مهند الشنقيطي.

رفض الاتحاد الانضمام إلَّى الشنقيطي، على المنتخب الأولمبي السعودي، فِيْ “آخر” كأس أمم آسيا تحت 23 سنة. الادعاء بإصابة.

اقرأ أيضا

رغم الانتصار، مفاجأة قضائية جديدة تنقذ الهلال فِيْ قضية كنو

البديل فهد المولد .. سانتو يثير الجدل بـ “اتفاق غريب فِيْ الاتحاد”

لكن الشارع الرياضي السعودي فاجأ بعد ذلك بمشاركة الشنقيطي بطريقة طبيعية جدا، فِيْ إحدى المباريات الودية لفريق الاتحاد لكرة القدم الأول.

* عقوبة خطيرة بحق نادي الاتحاد

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي خالد البدر دعوة لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم النجم الشاب مهند الشنقيطي. للتحقيق معه فِيْ حالة الهروب من الفريق الأخضر.

أنظر أيضا

مفاجأة فِيْ “عقد” أبو جبل مع النصر .. تطور خطير

وأشار البدر فِيْ تصريحات متلفزة إلَّى أن الشنقيطي كشف تفاصيل مفاجئة خلال استجوابه. يمكن أن يؤدي إلَّى فرض عقوبات فاضحة ضد النقابة.

وأكد الصحفِيْ الرياضي أن لجنة الاحتراف ؛ وتتولى التحقيق مع نجم الاتحاد ونصحت رئيس النادي أنمار الهِيْلي بعدم التذرع “بعدم الاختصاص” فِيْ القضية.