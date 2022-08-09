الاتحاد والأهلي.. قرار تاريخي مرتقب “يهز” الشارع السعودي

يستعد المجتمع الرياضي السعودي “لأخبار صاخبة” فِيْ الساعات القليلة المقبلة بالتزامن مع العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

تشهد الرياضة السعودية حاليا العديد من الصراعات بين الأندية الكبرى. أبرزها حالة الانتصار على الاتحاد. اتهم بتحريض النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

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أيضا … فوز النصر فِيْ دعوى قضائية ضد نادي الهلال ؛ فِيْ إطار تجديد عقد محمد كنو، رغم توقيعه مع العلمي، إضافة إلَّى قتال الشباب والاتحاد ضد اللاعب أحمد الشراحيلي.

* قرار مرتقب يهز الشارع الرياضي السعودي

إلَّى جانب هذه القضايا، أعلن الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، قرارًا طال انتظاره بـ “إقالة” مجلس إدارة المشهد الرياضي بأكَمْله.

وربط قسم كبير من الجماهِيْر هذه التغريدة بمستقبل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي بعد السقوط المدوي على النصر فِيْ قضية الحمد الله.

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وأعلنت لجنة المهنيين السعودية فِيْ وقت سابق، تعليق الحمد الله والمدير النقابي مشعل السعيد “4 أشهر”، والرئيس التنفِيْذي حميد البلعاوي “6 أشهر”، مع حرمان النادي من العقود لـ “فترة قياسية”.

فِيْما انتظر آخرون، تقدم ماجد النفِيْع ومجلس إدارة النادي الأهلي على الساحة الرياضية السعودية، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم، إلَّى دوري الدرجة الأولى الأصفر.