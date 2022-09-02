الاتحاد والاتفاق.. مَوعِد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

يواصل الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد استعداداته تحت إشراف المدرب البرتغالي نونو سانتو لمواجهة الاتفاق فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان للمحترفِيْن.

وكان العميد قد اكتسح فريق العدالة الصاعد حديثا، فِيْ المباريات الافتتاحية لدوري المحترفِيْن السعودي بالدور الأول، بثلاثة أهداف.

مَوعِد مباراة الاتحاد والاتفاق فِيْ الدوري السعودي والقناة الناقلة

يستقبل فريق الاتحاد نظيره الاتحاد فِيْ تمام الساعة 900 مساء يوم غد السبت 3 سبتمبر 2022 فِيْ مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة الساطعة)، ضمن الجولة الثانية من دوري روشان للمحترفِيْن.

وسيتم بث مباراة الاتحاد والاتفاق على الهُواء مباشرة على مجموعة قنوات SSC التي تمتلك حقوق البث التلفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية السعودية.

ويدخل الاتحاد فِيْ مواجهة الاتفاق فِيْ ظل غياب عدة عَنّْاصر وعلى رأسهم المغربيان عبد الرزاق حمدالله ومهند الشنقيطي الموقوف عَنّْ العمل، وعبد العزيز البيشي المصاب.

التشكيل المتوقع للاتحاد فِيْ ظل الاتفاق فِيْ الدوري السعودي

حارس المرمى جروهِيْ.

فِيْ خط الدفاع احمد شراحيلي، احمد حجازي، عبدالله العليان.

فِيْ خط الوسط الشمراني، برونو هنريكي، طارق حامد، عبد الرحمن العبود.

فِيْ الهجوم كورنادو، رومارينهُو، هِيْلدر كوستا.

تاريخ اشتباكات الاتحاد والاتفاق فِيْ الدوري السعودي

واجه الاتحاد نظيره الاتفاق فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن فِيْ 24 مناسبة. العميد حقق 13 مباراة وخسر 6 وتعادل فِيْ 5.

وسجل نجوم الاتحاد 46 هدفا فِيْما تلقت شباك النمور 26 هدفا.