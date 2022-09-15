الاتحاد والخليج.. مَوعِد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد لمواجهة الخليج فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن مساء الخميس.

مَوعِد مباراة الاتحاد والخليج فِيْ دوري روشان والقناة الناقلة

يستضيف الاتحاد منافسه الخليجي، فِيْ تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، بتوقيت مكة المكرمة، فِيْ اليوم الرابع من دوري المحترفِيْن، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة الساطعة”.

تُذاع مباراة الاتحاد والخليج عبر شبكة SSC التي تمتلك حقوق البث التلفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية السعودية.

تشكيل الاتحاد المنتظر ضد الخليج فِيْ دوري المحترفِيْن

ويخطط المدرب البرتغالي، نونو سانتو، لمواجهة الخليج، بنفس التشكيل الذي كان له ضد الرائد، فِيْما خرج أحمد شراحيلي من حساباته بعد إصابته فِيْ مفصل قدمه.

قرر سانتو الاعتماد على حمدان الشمراني بدلاً من الشراحيلي، حيث قاد أحمد بامسعود الصفقة الجديدة إلَّى التشكيلة الأساسية.

ومن المتوقع أن يلعب الاتحاد بالتشكيلة المقبلة ضد الخليج.

حارس المرمى مارسيلو جروهِيْ.

فِيْ خط الدفاع عمر هُوساوي، أحمد حجازي، حمدان الشمراني.

فِيْ خط الوسط، نقطة الارتكاز طارق حامد، عبد الرحمن العبود، كورنادو، أحمد بامسعود.

فِيْ خط الوسط المهاجم هِيْلدر كوستا ورومارينهُو.

الهجوم عبد الرزاق حمدالله.

تاريخ اشتباكات الاتحاد والخليج فِيْ دوري المحترفِيْن.

لعب الاتحاد والخليج 6 مباريات فِيْ دوري المحترفِيْن، ونجح العميد فِيْ الفوز 4 وتعادل فِيْ مباراتين.

وسجل نجوم الاتحاد 13 هدفا فِيْ مرمى الخليج فِيْما استقبلت شباكه 7 أهداف.