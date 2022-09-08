الاتحاد والرائد.. مَوعِد المباراة و القناة الناقلة والتشكيل المتوقع

يتوقع جماهِيْر الاتحاد أن يلتقي العميد مع الرائد ضمن الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن.

مَوعِد مباراة الرائد والاتحاد والقناة الناقلة

يحل الاتحاد ضيفًا على الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية فِيْ القصيم، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشان، الساعة التاسعة مساء الجمعة.

تُذاع مباراة الاتحاد والرائد على شبكة SSC التي لها حقوق البث التلفزيوني فِيْ المسابقات الرياضية السعودية.

التشكيل المتوقع للاتحاد ضد الرائد فِيْ الدوري السعودي

ووصل وفد الاتحاد إلَّى القصيم مع كل النجوم بقيادة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، الذي أصبحت مشاركته مع الفريق منتظمة بعد قرار مركز التحكيم الرياضي بوقف إيقافه.

ومن المتوقع أن يختار المدرب نونو سانتو سبعة محترفِيْن من قائمة ثمانية أجانب لإدراجهم فِيْ قائمة المباريات الرسمية.

يتوقع أن يكون التشكيل المتوقع للإتحاد على النحو التالي

حارس المرمى مارسيلو جروهِيْ.

فِيْ خط الدفاع احمد حجازي، احمد شراحيلي، عمر هُوساوي.

فِيْ خط الوسط عبد الرحمن العبود، طارق حامد، برونو هنريكي، حمدان الشمراني.

المهاجمون هِيْلدر كوستا، رومارينهُو، إيغور كورنادو.

تاريخ اشتباكات بين الاتحاد والرائد فِيْ دوري المحترفِيْن السعودي

التقى الاتحاد والرائد فِيْ 28 مباراة دوري المحترفِيْن. تمكن العميد من الفوز 17 وخسر 4 وتعادل فِيْ 7 مباريات.

وسجل نجوم الاتحاد 58 هدفا خلال مباريات الرائد فِيْ دوري المحترفِيْن فِيْما سجل العميد 32 هدفا.