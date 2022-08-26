الاتحاد يبدأ موسم 2023 بـ”3 أهداف فِيْ العدالة”

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، مساء الجمعة، من تحقيق فوز على حساب مضيفه العدلة، (3-0)، فِيْ مباراة جمعتهم على ملعب سيوداد ديبورتيفا برينسيب عبد الله. بن جلوي فِيْ الأحساء، ضمن اليوم الأول لدوري مسابقات الروشان السعودي.

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يخوض الاتحاد مباراته الأولى فِيْ دوري “روشان” السعودي، موسم 2023، أمام العدالة الصاعد حديثاً من الدرجة الأولى، حيث التقى الفريقان على أرض مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية فِيْ المنطقة. الاحساء.

الاتحاد يستهل موسم 2023 بـ “3 أهداف فِيْ العدالة”

وفاز الاتحاد، فِيْ أول 45 دقيقة، على العدالة (1-0) عبر النجم أحمد الشراحيلي، بعد تلقيه رأسية من حمدان الشمراني، قبل أن ينهِيْ الكرة فِيْ المرمى المحلي، بتسديدة دقيقة بالقدم اليسرى. فِيْ الدقيقة 15.

فِيْ الشوط الثاني، لم يتغير الوضع كثيرًا، حيث واصل الاتحاد محاولة تسجيل الهدف الثاني، والذي حققه البديل هارون كامارا فِيْ الدقيقة 90، حيث ترك وحيدًا فِيْ قوس العدالة، من وسط. من الملعب بعد تمريرة مميزة من البديل الآخر مد الله العليان قبل أن تسدد الكرة فِيْ المرمى وأخرى على اليسار.

فِيْ الدقيقة 90 + 5، مرر البرازيلي رومارينهُو الكرة إلَّى حمدان الشمراني الذي سدد كرة ارتدت من الحارس، ليضربها مرة أخرى، وهذه المرة فِيْ شباك العدالة.

وأضاف الاتحاد أول 3 نقاط له فِيْ موسم 2023، ليتعادل مع الهلال وضمق والطي على صدارة جدول دوري روشان السعودي.