الاتحاد يترقب.. تطورات “مثيرة” فِيْ إصابة البيشي

كشفت الصحافة، صباح اليوم الأحد، عَنّْ آخر مستجدات إصابة لاعب الاتحاد عبدالعزيز البيشي، بعد العملية التي خضع لها فِيْ الركبة.

وكان البيشي قد خضع لعملية جراحية فِيْ الأيام الماضية فِيْ موقع إصابته فِيْ الركبة تحت إشراف الطبيب الإسباني رامون كيغيت فِيْ برشلونة بإسبانيا، ونجحت العملية.

اندلعت إصابة الغضروف فِيْ الركبة التي تعرض لها البيشي خلال الأيام الماضية، عقب عودته للمشاركة فِيْ التدريبات الجماعية، فِيْ إطار مشاركة الاتحاد فِيْ مسابقة روشان ليغ السعودية.

يستعد الاتحاد لمواجهة منافسه الخليجي، الخميس المقبل، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

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موقف البيشي من العودة للتدريب

وأكدت صحيفة الرياضية أن عبدالعزيز البيشي سيبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهِيْلي حيث من المقرر أن يعود إلَّى التدريب خلال شهر.

وقالت الصحيفة إن البيشي سيخضع لبرنامج تأهِيْل مكثف فِيْ عيادة النادي خلال الفترة المقبلة للتعافِيْ بسرعة من الإصابة.

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