الاتحاد يترقب.. قانوني يكشف موقف حمدالله بعد تعليق عقوبة الإيقاف

علق الخبير فِيْ القانون الرياضي يعقوب المطير، على قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي بوقف عقوبة عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد.

ووقف مركز التحكيم الرياضي عقوبة “إيقاف” حمدالله مؤقتا، حتى القرار النهائي، فِيْ الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نادي النصر.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

وقال يعقوب المطير فِيْ تصريحات متلفزة “فِيْ حالة استدعاء حمدالله للمنتخب المغربي فإن الفِيْفا ستدعم اللاعب”.

وأضاف “قرار تعليق عقوبة الحمد الله قانوني، فعَنّْد حدوث مشكلة نذهب مع نظام مركز التحكيم لأنه أعلى سلطة قضائية”.

وأعلنت لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ وقت سابق، تعليق النجم المغربي الكبير “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، وهُو لعبت من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

يذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم بعث برسالة رسمية إلَّى نادي الاتحاد تفِيْد باستدعاء عبد الرزاق حمدالله للمنتخب المغربي للمشاركة فِيْ نهائيات كأس العالم.

اقرأ أيضا …

خطير .. النصر يكشف أنه كان هدفا لـ “خيانة كبيرة” فِيْ قضية الحمد الله