الاتحاد يتعاقد مع صفقتين رسميا.. “ثنائي الهلال والشباب”

ألقى أحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بشرى سارة لجمهُور فريق كرة القدم الأول، بعد “اكتساح” العدالة.

انتصر الاتحاد بنتيجة 3-0 على فريق كرة القدم الأول لنادي العدالة فِيْ اليوم الأول من دوري روشان السعودي 2022-2023.

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وبهذه النتيجة، تصدّر العميد مؤقتًا ترتيب دوري الروشان السعودي، برصيد 3 نقاط وثلاثة أهداف، مساويًا لفريق الشباب الأول لكرة القدم.

* سوق نادي الاتحاد الصيفِيْ

وكشف كعكي، فِيْ تصريحات للإعلامي الرياضي “علاء سعيد”، أن نادي ميركاتو الاتحاد لم ينته بعد رغم التعاقد مع 5 اتفاقيات رسمية.

ووقع الاتحاد مع لاعب الوسط المصري طارق حامد والجناح الانجولي هِيْلدر كوستا وكذلك الثلاثي المحلي احمد شراحيلي ومحمد الصيعري وزكريا هُوساوي.

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أعلن نائب رئيس الاتحاد توقيع اتفاقيتين محليتين خلال الأيام المتبقية من السوق الصيفِيْ.

* إذن … من هُو الثنائي الجديد القادم لنادي الاتحاد هذا الصيف

ولم يذكر كعكي أي أسماء لكن من المتوقع أن يكون بين هذين العرضين حارس مرمى حيث تم تبادل اسمين. أنهم

عبد الله الجدعاني “الهلال”.

– زيد البواردي “شباب”.

وقد يتم التعاقد مع البواردي بصفقة متبادلة يتم بموجبها نقل زياد الصحافِيْ قلب دفاع الفريق الأول لنادي الاتحاد إلَّى الشباب.

الاسم الأوسط هُو الأرجح ؛ هذا حمد العبدان لاعب وسط نادي الهلال الشاب الذي أعلن صديقه عَنّْ انتقاله إلَّى قلعة العميد قبل نحو يومين.